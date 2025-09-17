為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中市將有「獨角仙生態公園」 打造撫育區還引進多項遊具

    台中東勢獨角仙輔育區模擬圖。（市府提供）

    台中東勢獨角仙輔育區模擬圖。（市府提供）

    2025/09/17 08:50

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將有「獨角仙生態公園」，該公園今年3月開工，預計年底完工，除了確保繁衍環境永續安全，園區還引進72變多元闖關設施、旋轉蹺蹺板、飛輪、共融彈跳床及互動音樂球等遊具，一旦完工，要讓獨角仙生態公園生態及遊樂兼具。

    建設局長陳大田表示，「獨角仙生態公園」總經費約8650萬元，全數由市府自籌，目前工程進度已達23%，園區復育基地由東勢林場專業團隊指導，把關獨角仙棲地規劃與監測，確保繁衍環境永續安全，主要工項如圍龍屋遊戲塔斜坡通道的基礎柱體混凝土灌漿已完成。

    陳大田表示，為打造「獨角仙生態公園」兼具生態教育與休閒體驗的特色公園，特引進72變多元闖關設施、旋轉蹺蹺板、飛輪、共融彈跳床及互動音樂球等遊具，皆順利到港報關，現場亦已完成遊戲塔斜坡通道柱體灌漿作業並進入養護階段。

    此外，園區特別打造「獨角仙撫育區」，營造友善的自然生態環境，並利用現地石塊堆砌矮牆，巧妙設置觀察窗與觀察箱，讓民眾可近距離欣賞雞母蟲在土壤中的生活樣貌，以及獨角仙成蟲於光臘樹幹棲息的自然景象。

    獨角仙雙塔及遮陽設施模擬圖。（中市府提供）

    獨角仙雙塔及遮陽設施模擬圖。（中市府提供）

