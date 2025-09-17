為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教師節、中秋、雙十連假 國3竹南西濱北向匝道及6橫向路口時段封閉

    教師節、中秋節、雙十節連假，西濱公路（台61線）於竹南、後龍間6處橫向平交路口有時段管制封閉。（圖由公路局提供）

    教師節、中秋節、雙十節連假，西濱公路（台61線）於竹南、後龍間6處橫向平交路口有時段管制封閉。（圖由公路局提供）

    2025/09/17 08:28

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年教師節、中秋節、雙十節都是3天連續假期，公路局預估將湧現返鄉及出遊車潮，除配合高速公路局於此3個連假第二、第三天的每日中午12點到晚間9點，封閉國道3號竹南西濱交流道北向匝道，另西濱公路（台61線）於竹南、後龍間6處橫向平交路口，於連假期間也有時段管制封閉。

    教師節連假為9月27日至29日、中秋節為10月4日至6日、雙十連假為10月10日至12日。公路局中區養護工程分局表示，國3西濱交流道北向匝道，配合高公局於9月28、29日，10月5、6日，10月11、12日的每日中午12點至晚間9點封閉，請用路人往北直行至香山交流道，往濱海地區請繼續直行台61線。

    中工分局轄管西濱公路部分，於此3個連假的每日上午10點至晚間9點，封閉橫向平交的竹南垃圾場路口；另，竹南鎮冷水坑、復興路、中美里、保福路及後龍鎮大山腳等5處橫向平交路口，則於連假第2、第3天的每日上午10點至晚間9點封閉。

    中工分局表示，平交路口封閉係採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制；主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，用路人如需穿越西濱封閉路口務必提前改道。

