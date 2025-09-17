為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推動銀髮返職場 智慧機器人論壇吸國際專家聚台中

    新加坡駐台北商務辦事處副貿易代表蕭偉雄（前排左4）等多國專家，攜手參與「推動跨領域智慧機器人協同創新」論壇。（大會提供）

    2025/09/17 07:55

    〔記者黃旭磊／台中報導〕全球高齡化與勞動力短缺挑戰嚴峻，我國因65歲以上人口占比超過20%，於今年邁入「超高齡社會」，經濟部產業技術司在西屯區精密機械研究發展中心舉辦「推動跨領域智慧機器人協同創新：實現APEC經濟體永續發展」國際論壇，由澳洲、日、韓、泰國等國專家，跨國探討亞太地區老化創新解方。

    跨領域智慧機器人論壇16日起，連續兩天在精密機械研究發展中心（PMC）舉行，越南及馬來西亞等國專家討論技術差距與勞動力不足挑戰，專家認為推動智慧機器人應用，提升產業效率，也以人性化操作協助女性與高齡人口重回職場。

    經濟部產業技術司今天強調，論壇以「感知融合、人機協作、低碳永續」為核心主軸，澳洲專家分析共融機器人生態系，泰國、日本、越南、韓國及馬來西亞專家分享無人機、智慧機器人、智慧視覺、AI 預測與智慧維護等跨產業應用案例，展現科技在農業永續、糧食安全與製造效率多元價值。

    除了議程交流，與會專家還實地參訪台南弘昌碾米工廠，碾米廠經產業技術司科專計畫支持，導入智慧堆棧技術，整合機器人堆棧專家系統與移載設備減碳優化模組，今年讓碾米生產效率提升20%，人力成本每年降低50%，碳排放也顯著減少，專家參訪後讚稱「弘昌為穩定台灣150萬噸稻米供應推手。」

