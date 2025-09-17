為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    因應2年1次地價調整 中市9/25起辦11場公開說明會

    2026年公告土地現值及公告地價說明會場次及地點。（市府提供）

    2025/09/17 07:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕依法每年公告一次土地現值，每兩年重新規定一次地價，台中市地政局將於9月25日至10月8日，陸續在全市各地政事務所舉辦11場「2026年公告土地現值及重新規定地價」公開說明會，讓參與的民眾為建立公平合理的地價環境提供建議。

    地政局長曾國鈞表示，台中市依據「平均地權條例」等規定辦理地價調整，包含依法每年公告一次土地現值，每兩年重新規定一次地價，作為課徵土地增值稅、地價稅的依據。2026年適逢重新規定地價年度，因此除例行公告土地現值調整外，亦同步辦理公告地價重新規定，並預定於115年1月1日公告。

    曾國鈞表示，為示公平合理，9月25日在全市各區舉行說明會，會中將詳細解說各行政區地價調查現況、區段劃分與地價估算方式以及近期地價變動趨勢。並同時於說明會上蒐集與會民眾的具體意見，作為提報「台中市地價及標準地價評議委員會」的重要參考，確保地價調整結果兼具合理性與公信力。

    地政局補充，2026年公告地價調整原則將遵循內政部函示，並綜合考量當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需求、社會經濟狀況及市民地價稅負擔能力等因素，合理調整公告地價。

