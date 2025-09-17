公館圓環拆除 新北議員PO未來左轉動線 機車族轟：被當次等公民

陳儀君昨日貼出，在施工後公館圓環左轉的動線圖，4條路線中只有福和橋下橋要左轉羅斯福路四段的機車必須待轉，其餘都可從內線車道左轉。（圖擷自臉書）

2025/09/17 09:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北公館圓環拆除及地下道填平工程，在近日引發熱議，新北市議員陳儀君昨貼出施工後的車輛「左轉」動線圖，但4條路線中只有福和橋下橋要左轉羅斯福路四段的機車必須待轉，其餘都可從內線車道左轉，加上PO文一開始的指引路線還劃錯，這番內容再度引發網友批評，質疑「現在連汽車都要兩段式左轉了？」、「機車族被當次等公民」、「為什麼只有一條路線要待轉？」

陳儀君昨日在臉書貼出，在施工後公館圓環左轉的動線調整，標題還特別提醒機車族注意。只見她PO出的示意圖中，包含「基隆路左轉往羅斯福路南向（往新店） 」、「羅斯福路左轉往福和橋（往永和）」、「羅斯福路左轉往基隆路」的機車，都可透過內線或中線車道直接左轉。

但「從永和方向下福和橋左轉往台大方向」的機車，則必須兩段式左轉。且指引線一開始還畫成從「內線汽車道」拉往待轉格。這部分隨即引發網友議論，該文也被轉貼到地方社團，在留言區可看到網友紛紛批評「都什麼時代了硬要讓機車族當次等公民」、「大客車車道在機車道旁？為何不讓公車繼續走地下道」、「為什麼只有一條路線要待轉？是試著考民眾的智力還是警方的專業？」、「一下直接轉一下待轉，把別人當二等公民？」、「左轉有專用號誌嗎？會不會跟大客車專用道的直行公車打結？」、「那個要待轉的區域，需要小心羅斯福路右轉基隆路的車輛啊……」。

有網友更譏諷「現在連汽車都要兩段式左轉了？德政」、「因為機車就是賤民阿，任何阻礙四輪大爺的都不能被列入考量」、「因為下橋走狗道，不讓你直接左轉」。

