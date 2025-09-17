熱帶低壓恐成颱！北北桃高溫37度 午後桃園以南慎防雷雨

中央氣象署表示，今天大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。（資料照）

2025/09/17 06:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（17日）東半部及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，台東及屏東有局部較大雨勢發生的機率，其他地區雲量增多，中午過後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，其中山區降雨機率相對較高，夜晚至清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，東半部高溫約29至31度，南部高溫30至33度，中部以北高溫則是32至36度，其中在大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫27至29度；金門多雲時晴，氣溫27至31度；馬祖晴時多雲，氣溫27至29度。

請繼續往下閱讀...

編號第20號熱帶性低氣壓今天凌晨2時中心位置位於鵝鑾鼻南南東方660公里之處，未來路徑將朝西北方向移動進入巴士海峽及東沙島海面，且不排除有再進一步增強為輕度颱風的趨勢，預計明（18日）、後（19日）兩天最接近台灣，南部及東半部地區降雨機率明顯增加，其他地區在午後天氣也較不穩定。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明天至本週六（20日）熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，明、後兩天東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

後天中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週六南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

下週日（21日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一（22日）、週二（23日）另一熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響；下週一桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下週二南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 38 29 ~ 39 32 ~ 34 29 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法