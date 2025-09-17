熱帶系統活躍 準颱風米塔、樺加沙恐接力影響台灣 今明續飆38度高溫

「林老師氣象站」發文指出，未來7天內，將有2個熱帶系統有機會經過台灣附近或影響台灣天氣。首先是在菲島東部外海的TD20，另一個則是在關島附近海面的90W。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，近日天氣持續炎熱，氣象專家指出，今、明北台仍有38度左右的極端高溫，週五後雖會微幅下降仍偏熱。而昨日下午在菲律賓附近增強為熱帶性低氣壓的TD20，預估將發展為今年第17號颱風米塔。至於在關島附近也有熱帶擾動90W，也有機會在接下來幾天發展成颱，若TD20先發展為米塔颱風，90W就會成為第18號颱風樺加沙，且後者的強度強，對台的威脅「不可小覷」。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，未來7天內，將有2個熱帶系統有機會經過台灣附近或影響台灣天氣。首先是在菲島東部外海的TD20，後續亦將循環境駛流場的導引，向西北方向，朝中國華南地區前進。預估今日會通過呂宋島，明日到達巴士海峽，後天進入南海北部。

「林老師氣象站」說明，雖然TD20不會直接侵襲台灣，但其外圍環流仍將會造成台灣附近水氣增多，不穩定度增大，自週四起到週六，東半部、東南部及恆春半島會有短暫陣雨或雷雨，西半部午後也將有局部大雷雨發生的機會。

「林老師氣象站」提到，值得加強注意的是另一個熱帶擾動，也就是在關島附近海面的90W，未來也將逐漸增強，預估可能會成為今年第18號颱風樺加沙，由於各國主流預報模式均認為它發展的強度，至少可達到中度颱風或以上等級，且颱風環流範圍也相當寬廣、雨帶相當結實。

目前預估，90W將在下週一前後，往台灣東南方海面到巴士海峽靠近，週二晚間到週三間，颱風中心會非常靠近台灣。至於未來暴風圈及風雨帶對台灣影響的程度，仍需持續追蹤觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島轉有局部降雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，今日南部平地有受影響的機率，明日至週六則有向北擴大的趨勢，有大雷雨發生的機率。至於氣溫方面，今、明北台仍有38度左右的極端高溫，週五起各地高溫微幅下降、仍偏熱。

吳德榮表示，週日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週一「熱帶系統」外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下週二「熱帶系統」通過巴士海峽，天氣的劇烈程度與其相對遠近有關，仍有「不確定性」。

吳德榮說明，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」今將掠過呂宋島北部，明進入台灣西南方海面，發展為「輕颱米塔」，並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大明日至週六的降雨潛勢。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬，「熱帶擾動」在菲律賓東方海面發展，其成颱機率已高達90%。最新歐洲模擬顯示，「熱帶系統」即將進入巴士海峽，繼續向西進行。至於美國模式則與歐洲模式相近，由於其強度強，對台的威脅「不可小覷」，但仍有「不確定性」，應持續觀察。

