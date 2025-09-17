09/17 各報重點新聞一覽

檢方質疑周榆修（右）為保柯文哲，在法庭上作偽證。（資料照）

2025/09/17 07:00

自由時報

回覆柯文哲關鍵訊息 出庭稱「沒看過」 民眾黨秘書長周榆修疑作偽證

據了解，民眾黨秘書長周榆修二○二四年收到前主席柯文哲指示「社發部的錢可以由眾望基金會支出」，並以訊息回覆「收到」，周卻於十一日作證時稱「沒看過」，甚至證稱「眾望沒有支援民眾黨」；檢方質疑周榆修為保柯文哲，在法庭上作偽證。

檢方翻案成功 中配涉發展組織 無罪判決發回重審

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌接受中國資助在台發展組織，被依違反國安法起訴，高等法院高雄分院審理後認定罪證不足判無罪；檢方不服上訴，最高法院認為仍有資金來源等疑點未釐清，發回院方重新審理。

自由日日Shoot》直播手術攬客 越籍黑醫 車上動刀割包皮

公視影集「化外之醫」情節在現實上演！移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手，日前破獲一個以越南籍配偶為首的非法醫美集團，他們透過網路宣傳設有「行動醫療車」，竟大膽在車上動割包皮手術，還以網路直播隆鼻等的手術過程招攬客人，甚至標榜「快速到府服務」、「親民價格」；警方查出集團醫美醫師之一，竟是一名網路自學動手術的逃逸男移工，直呼誇張。

聯合報

關稅海嘯 無薪假半個月翻倍…製造業重災區

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽惡化！勞動部昨天公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，實施無薪假的公司有三三三家、人數七三三四人，其中受美國對等關稅影響的事業單位有二四二家、六二四六人，和上期數據相比，半個月內受關稅衝擊實施無薪假的人數翻倍，重災區仍是製造業。

無照駕駛累犯罰款將無上限 車主一律連帶受罰

無照駕駛致死人數遠高於酒駕致死人數，立法院八月審查通過初審加重罰鍰，交通部昨公布修法細節，初犯機車重罰一點八萬至三點六萬，汽車三點六萬至六萬，累犯計算時間從五年延至十年，第二次以最高額開罰，第三次以前次罰鍰金額再加罰一點二萬，且罰款無上限，待立法院三讀通過、總統公告後實施。

中國時報

徐國勇：沒有台灣光復節

睽違24年，10月25日「台灣光復節」今年恢復為國定假日，放假1天。未料，民進黨祕書長徐國勇16日語出驚人地指出，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。國民黨則怒嗆徐國勇成為台獨「金孫傳人」，大罷免大失敗後仍不知反省，繼續搞意識形態。

關稅衝擊 無薪假人數2周翻倍

美國關稅對就業市場造成重創。勞動部16日公布無薪假（減班休息）統計指出，至9月中旬為止，共有333家、7334人實施無薪假，較2周前成長50％，逾半數企業為周休3日，3成企業周休4日。勞動部說，趨勢不排除會持續增加。

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌為對岸發展組織，經高雄高分院判決無罪，檢方不服上訴，被最高法院撤銷發回重新審理。（記者鮑建信攝）

移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手，日前破獲一個以越南籍配偶為首的非法醫美集團，圖為查扣醫療用品。（移民署彰化專勤隊提供）

