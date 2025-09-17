為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    興達電廠天然氣外洩到爆炸8分鐘 環局將在廠邊架CCTV即時監控

    高雄市環保局連來日入廠稽查台電興達電廠。（高雄市府提供）

    2025/09/17 00:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台電興達電廠9月9日爆炸起火燃燒，市府獲報火警緊急應變幸無人傷亡，環保局將於廠邊架設CCTV即時監控；此外，地方不滿未獲通知擔心安全，消防局將視狀況並依指揮官指示，發送細胞簡訊通知地方防護。市長陳其邁今表示，將組成專案小組，詳細嚴格實質審查，務必確保安全無虞，才會准予試車。

    興達電廠新燃氣2號機組9月9日試運轉爆炸起火燃燒，從天然氣外洩到爆炸8分鐘，消防局才接獲台電火警通報，花了38分鐘撲滅火勢，所幸無人傷亡。

    台電初判，氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭洩漏致災，但真正起火原因仍待消防局調查釐清，市府勒令2座新燃氣機組停工，台電稱試運轉期間，已設置氣體洩漏監測系統。

    環保局連來日入廠稽查，針對這次火災事件，要求台電加強SOP通報各局處機制，將視消防局火調報告結果，依空污法規定辦理，並先行架設CCTV即時監控，再評估增設AI雲端監控系統。

    環保局表示，未來針對新燃氣機組廠區再申請試車，將要求供氣設備正常且安全無虞，全面檢查新燃氣機組相關設備，確保機組啟動及運作安全狀態下試車。

    消防局表示，興達電廠新建工程尚未申請消防安全設備驗收查驗，但廠內設有自動滅火設備及偵測設備，針對廠區內興建及施工中建築物，已請台電務必做好安全管理機制，未來加強消防演練及消防安全設備檢查。

    此外，現行職安法規定無人傷亡不須通報，通報門檻規定是否過於寬鬆而應提高事業單位通報責任，市府將建議中央研議；管線運送易燃物質洩漏監測及洩漏時通報機制，尚無具體細節規範，將併予向中央反映。

