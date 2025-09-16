畫面曝光!公館圓環封填地下道 下班尖峰過公車照樣塞滿3車道

有新聞工作者16日在社群分享晚上公館圓環一帶車流狀況，顯示即便是過了下班尖峰還是塞爆。（圖翻攝自Threads）

2025/09/16 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安無視抗議，啟動公館圓環拆除及填平公車專用地下道作業，有新聞工作者今（16日）在社群分享晚上公館圓環一帶車流狀況，可以看到即便是過了下班尖峰還是塞爆，光是公車就佔滿3個車道！

北市府8月下旬突襲宣布，拆除公館圓環和公車專用地下道，並於本月13日動工，預計11月下旬完工，工程期預計65天。本週一（15日）迎來動工後首個上班日，各家媒體記者一大早就到公館圓環一帶捕捉畫面，但沒有出現預期的大塞車，市府官員也稱交通狀況大致在可控範圍，但隨後就有民眾跳出來打臉，表示當天上班尖峰時段，車子都塞在連接雙和及公館的永福橋上，一度動彈不得。

週二外界持續關注該地交通狀況，結果堅持填平公車地下道的後果馬上浮上檯面。一位新聞工作者在Threads上分享16日晚間圓環的車流，原PO表示拍攝時間已經算過了下班尖峰，拍攝當下確認該路段為綠燈，但公車還是塞滿了3個車道。

照片曝光短短3小時就吸引超過12萬人次瀏覽，網友紛紛表示，「誰說只能等紅燈，不能等綠燈嗎」、「誰說不塞的，蔣萬安去哪都有人開道當然覺得不塞」、「有人跟我說根本沒塞車、還貼上影片，說順得很。那沒塞車幹嘛花錢錢施工？嫌錢錢太多為何不把錢錢發給台北市民？」、「徐巧芯委員說那全是紅燈，青鳥不要造謠了」、「尊重台北市民的選擇」、「現在的塞法還只是㘣環還沒拆，一堆車可以塞在圓環裡，燈號比較少，等到圓環拆掉，回到東西南北加巷子一堆車道一起等紅燈時就熱鬧了」、「這不是塞車，只是車子多」。

