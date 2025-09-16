為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    居民超驚喜！CH47SD吊掛巨幅國旗飛越龍潭天空

    去年520前夕，CH47SD也吊掛巨幅國旗飛越龍潭天空。（資料照，記者李容萍攝）

    去年520前夕，CH47SD也吊掛巨幅國旗飛越龍潭天空。（資料照，記者李容萍攝）

    2025/09/16 22:55

    〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今（16）日出動CH-47SD「契努克」重型運輸直升機，在桃園市龍潭區實施吊掛巨幅國旗的飛行訓練，許多龍潭區民眾抬頭就能仰望這難得一見的國旗飛行秀、超驚喜。

    據了解，這架CH-47SD運輸直升機近午吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，將在雙十節當天配合國歌演唱時機，飛行通過總統府前方，並由UH-60M通用直升機2架擔任護衛機，呈現三角編隊隊形。

    早在去年5月第16任總統副總統就職典禮籌備會，也在桃園龍潭的陸軍航空第601旅辦理「520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練」，當時的國旗梯隊即由CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，2架擔任護衛機的也是UH-60M黑鷹直升機所組成編隊。

    去年雙十節，當國歌響起時，CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空；時隔近1年，國旗機隊近日重返龍潭天空演練，地方民眾不用到總統府就可以近距離觀看自己國家的國旗空中飄揚，個個驚呼「賺到了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播