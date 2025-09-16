居民超驚喜！CH47SD吊掛巨幅國旗飛越龍潭天空

去年520前夕，CH47SD也吊掛巨幅國旗飛越龍潭天空。（資料照，記者李容萍攝）

2025/09/16 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今（16）日出動CH-47SD「契努克」重型運輸直升機，在桃園市龍潭區實施吊掛巨幅國旗的飛行訓練，許多龍潭區民眾抬頭就能仰望這難得一見的國旗飛行秀、超驚喜。

據了解，這架CH-47SD運輸直升機近午吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，將在雙十節當天配合國歌演唱時機，飛行通過總統府前方，並由UH-60M通用直升機2架擔任護衛機，呈現三角編隊隊形。

早在去年5月第16任總統副總統就職典禮籌備會，也在桃園龍潭的陸軍航空第601旅辦理「520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練」，當時的國旗梯隊即由CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，2架擔任護衛機的也是UH-60M黑鷹直升機所組成編隊。

去年雙十節，當國歌響起時，CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空；時隔近1年，國旗機隊近日重返龍潭天空演練，地方民眾不用到總統府就可以近距離觀看自己國家的國旗空中飄揚，個個驚呼「賺到了」。

