鹿耳門聖母廟捐300萬 助台南丹娜絲颱風災後重建

正統鹿耳門聖母廟今日捐贈300萬元，由市長黃偉哲（右3）代表受贈並致感謝之意。（台南市府提供）

2025/09/16 21:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟今（16）日捐贈300萬元予台南市政府，協助丹娜絲颱風災後重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，肯定廟方守望相助的善舉。

黃偉哲表示，風災過後各界踴躍捐款，截至目前市府已收到善款逾2億1千萬元，但實際支出超過2億7千萬元，顯示需求龐大。救助基金最初源自0206地震，歷年災害陸續動用，今年已接近用罄；所幸在此次風災後，企業與民眾再度慷慨解囊，讓市府得以持續協助受災戶。

聖母廟副主任委員郭智輝指出，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，廟方決議捐款300萬元，盼拋磚引玉，凝聚更多善心，共同面對重建挑戰，為災民送上媽祖庇佑的溫暖與力量。

社會局表示，聖母廟長年投入公益，此次在災後最需要時刻伸出援手，意義重大。目前災民「家園復原慰助金」已受理逾5萬件，核撥率達99.6%，累計核發金額超過11.8億元。市府將持續加速核撥及修繕媒合，優先協助弱勢戶並加發一般家庭慰助金，盼與市民攜手早日恢復正常生活。

