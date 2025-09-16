為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投國慶焰火試放1000發 觀眾親測山上比溪畔視野好

    國慶焰火試放，從較高的地點觀看，較能飽覽璀璨的全景。（南投縣府提供）

    2025/09/16 21:34

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕2025國慶焰火在南投今晚試放，1000發焰火彈升空，不少民眾搶先到場回到民眾建議的地點觀賞，由於今天只試放3分鐘，且沒有音樂主題，有民眾說，感覺沒有南投燈會煙火好看，惟縣府表示，屆時國慶焰火有3萬發，時間40分鐘，有12段主題，精彩可期。

    國慶焰火試放，主要是測試測試3-8吋焰火彈的佈彈與落焰狀況，縣長許淑華與縣府各局處主管皆到場了解，確認施放角度與安全。南投縣府表示，今年的南投國慶焰火是10年來最盛大，今晚的國慶焰火試放，主要是測試測試3-8吋焰火彈的佈彈與落焰狀況，而國慶日晚間8點正式施放，時間將長達40分鐘，會有12段主題，屆時搭配音樂氣勢磅礡。

     

    今晚國慶焰火試放，華陽路等10條路晚間6點至10點實施交通管制，警方管制得宜，並未有交通打結的情況。晚間8點焰火準時試放，3分鐘試放呈現的景象，以南投自然景觀為背景，臨近貓羅溪與情人橋，藉由天際與河岸交織的獨特場域，有不少小朋友驚呼連連，但有民眾反映，南投山區或大樓觀看的角度，比在貓羅溪畔舞台區的角度好，國慶焰火施放當晚，但若要感受音樂聲光效果，在溪畔較有震撼效果，想飽覽璀璨全景，則要挑較高的地點。

    國慶焰火試放，高處觀看比較壯觀。（南投縣府提供）

