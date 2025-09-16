基隆傷心母控女兒遭霸凌 教處認定教保員不當管教罰款限期改善

基隆市1名持有重度身心障礙手冊的女童，2024年8月被幼兒園教保員打罵，媽媽難過在臉書社團無奈貼文。基隆市政府火速回應，將對教保員與負責人開罰，要求幼兒園限期改善，否則將撤銷設立許可。（記者俞肇福攝）

2025/09/16 21:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市一名媽媽今天（16日）傍晚在社群媒體臉書「基隆人大小事」貼文，描述領有重度身心障礙手冊女兒的不幸遭遇。家長說，孩子在語言表達及情緒調節有困難，長期接受早療服務。2024年7月升大班後，女兒在幼兒園內幾乎拔光頭髮。家長今天傍晚在臉書貼文，批幼兒園李姓教保員亂責罵打女兒，上課時還將女兒趕出教室，讓女兒身心受創，迄今未恢復。

基隆市政府教育處指出，全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法調查完畢，認定幼兒園老師對幼兒不當管教及不當對待，幼兒園教保員和負責人都處罰款，並接受相關增能輔導。教育處副處長楊永芬說，幼兒園未配合提供監視器，已處罰款，並令其立即改善，後續也將持續稽查，如追蹤未改善，最重將廢止幼兒園設立許可。

媽媽說，7月下旬女兒下課回家後，多次出現異常情緒行為，包含莫名哭泣、夜間驚醒、拒絕上學、吐口水、拉自己頭髮、尖叫，並多次口述「老師打（閩南語）」、「NO」、「出去」等語句，因孩子發展遲緩無法語言表達，她一直以為是升上大班還在適應老師階段，還帶孩子去求診。

家長說，2024年8月27日早上9時30分左右，她收到老師傳來訊息和照片，發現「孩子把自己的頭髮都拔掉幾乎都要禿了」，她大概8時30分把女兒送去學校，不到1個小時變成這樣。李姓教保員還反問她，稱孩子8月26日請假，在家裡發生什麼事？當天帶孩子回家後，就未再送去幼兒園。

家長說，到幼兒園要求看當天監視器畫面，發現園方一直推託，只承認老師失職但未提供影片。家長在2024年9月2日通報兒少保護案件，並向教育處長信箱申訴，獲回覆會調查處理。後來園方通知她9月8日到幼兒園，觀看8月19日至27日的監視影片。

家長說，畫面顯示李姓老師有用教學棒打孩子的頭和手，還經常在課堂中叫孩子離開教室。最讓她不能接受的是，監視器少了8月27日早上9時30至35分的畫面，至今她都還沒看到，無法了解女兒在幼兒園發生甚麼事。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

