    首頁　>　生活

    全國卓越特教獎 南市6教師用行動點亮孩子未來

    2025卓越特殊教育人員頒獎典禮，今日在台南舉辦，教育部長鄭英耀（中）親自表揚，並與得獎人員一起悄皮比出大愛心。（記者洪瑞琴攝）

    2025卓越特殊教育人員頒獎典禮，今日在台南舉辦，教育部長鄭英耀（中）親自表揚，並與得獎人員一起悄皮比出大愛心。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/16 21:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025卓越特殊教育人員頒獎典禮，今（16）日在台南舉辦，由教育部長鄭英耀親自表揚。今年國中小及教保服務機構組共36名教師獲獎，台南市共有崇明國中陳如凡、麻豆國小李翊誠、復興國小張喜凰、新民國小張玉林、六甲國小王秋怡與永福國小陳姿燕6位教師獲獎。

    陳如凡服務21年，始終秉持「我能為特殊需求學生做些什麼？」的信念，歷經不同特教班型與學生特質，重視生活化學習，帶領孩子走出教室、融入社區，培養獨立生活力。李翊誠任教資優班，主張「拾撿生活中的美與不完美」，透過多元任務、差異化調整與適當回饋，啟發學生自主探索與自我引導能力，為終身學習奠基。

    張喜凰投入特教20年，致力推動融合教育，將教室與社區連結，讓學生適應真實環境，並持續與同儕研發教材，曾獲市府自編教材佳作殊榮。張玉林則投入學前巡迴輔導18年，以包容心接納孩子，協助教師解決現場問題，並給予家長支持，亦積極研發教材，協助更多師生家庭。

    王秋怡服務26年，兼具特教與輔導專長，曾任特教組長與輔導組長，長期協助身障、拒學與輟學學生找回自信與價值，實踐「不忘教育初衷」的信念。陳姿燕在學前教育奉獻30年，並擔任輔導團輔導員，長期協助特殊幼兒鑑定與心理評量，並推動普通班融合支持，成為學前融合教育典範。

    台南市長黃偉哲表示，特殊教育需要教師、家長與學校共同努力，6位獲獎教師的肯定正彰顯台南在特教上的成果，市府將持續支持，讓每位孩子在關懷與陪伴中茁壯成長。

    六甲國小王秋怡（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    六甲國小王秋怡（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    麻豆國小教師李翊誠（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    麻豆國小教師李翊誠（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    新民國小張玉林（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    新民國小張玉林（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    復興國小張喜凰（右），接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    復興國小張喜凰（右），接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    永福國小陳姿燕（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    永福國小陳姿燕（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    南市崇明國中教師陳如凡（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    南市崇明國中教師陳如凡（右）接受教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

