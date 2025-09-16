米塔後面那個要注意！颱風強度大 未來一週「這地區」難逃壞天氣

颱風論壇16日晚間分享歐洲模式（ECMWF）的低壓路徑預測系集圖。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/09/16 21:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，菲律賓東方海面和關島北方海面有2個可能發展成颱風的系統，其中一個今天（16日）增強為熱帶低壓「TD-20」，預估最快24小時內成形第17號颱風「米塔」；另外一個熱帶擾動「90W」最快17日或18日增強為熱帶低壓，之後增強第18號颱風「樺加沙」。有專家表示，準米塔目前看來對台沒直接影響，需要觀察的重點是準樺加沙，未來7到10天，東半部很難避免壞天氣！

目前在菲律賓東方海面、今天由熱帶擾動「99W」增強為熱帶低壓的TD-20，氣象署預估最快本週四（18日）發展成米塔颱風，週四、週五（19日）接近台灣，不排除這2天發布海上颱風警報。不過準米塔整體結構較小，影響範圍大概會以台灣南部、東半部為主。至於目前在關島北方海面的90W，未來也將逐漸增強，氣象署預測該擾動最快明後天（17日、18日）增強為熱帶低壓，路徑有靠近台灣的趨勢，可能在22日、23日距台最近。

請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚在臉書分享歐洲模式（ECMWF）的低壓路徑預測系集圖，「颱風季下半場，開打！系集圖中路線滿天飛，一片複雜的樣子，反應了颱風活躍的時期即將回來，今年颱風季的下半場，算是開打了。目前海面上有兩個準颱風，西側的準米塔颱風，各模式小成員的看法正在收斂，代表變數降低中，預計週末前擦過台灣西南海面，往港澳前進，東部、南部有風雨，但不會有直接影響。」

颱風論壇接著說：「需要觀察的重點，很明顯就是東邊的準樺加沙颱風。雖然受太平洋高氣壓強勢導引，往西走向『台灣至巴士海峽』的大方向算是確定，但這個誤差區間仍大，具體路線需要等週末颱風逐漸成形後才會明朗，到時候再評估實際影響比較準確。但話說回來，可以注意準樺加沙的強度預測點，其實都頗具規模，未來範圍也預計很大，所以即便最後是巴士海峽閃過，未來7到10天，東半部的壞天氣很難避免，有任何活動可以先預作準備噢。」

相關新聞請見：雙颱恐接力影響台灣! 預估最快「這1天」發布海警

米塔將生成...後面更可怕！強度恐達中颱以上 這2天最接近台灣

恐有雙颱！米塔最快24小時內生成 緊接又強又大颱風「撲台機率高」！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法