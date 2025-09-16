為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    盧市府稱公幼倍倍增 議員曝實況 3千幼童等候補、海線候補4、5倍增

    台中市議員林祈烽指台中每年逾3千幼童擠不進公托窄門。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員林祈烽指台中每年逾3千幼童擠不進公托窄門。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/16 21:05

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕常喊公托倍倍增，多位台中市議員接力曝公托資源不足實況，除每年有逾3千幼童擠不進公托窄門，海線的公托候補數甚至是4、5倍增加，供應不足更失衡。盧秀燕說，會全力佈建，社會局長廖靜芝也回應指出，市府規劃到明年可擴增到60處公托。

    議員林祈烽指出，台中市現有公托收托人數僅1340人，不及新北市的1/4，審計報告顯示，去年底台中市有高達3009名幼童苦等公托，不得其門而入者眾，更有人等到超過兩2歲資格仍沒等到，「媽媽市長」聲稱重視托育，但明年依新財劃法可望增加295億統籌分配款，卻未見積極規劃擴充公托，還自我感覺良好聲稱「量能充足」，與家長實際感受嚴重脫節。

    議員楊典忠也指出，海線區公托資源嚴重不足，清水僅有2處公托、收托40位，候補174人，等候人數是收托量的4.35倍，沙鹿更自2013年迄今僅設1處公托，只能收托25位，卻有148位候補，等候人數達5.92倍，清水、沙鹿根本是「候補4倍增、5倍增」。

    議員陳雅惠說，全市雖有46處公托，但東南區僅4處公托，遠低於其他區；議員陳廷秀也指出，海線7月有準公托無預警停業，社會局協助安置竟要家長改送到西屯、南屯、北屯，家住海線有可能把孩子送到那麼遠的地方托育？

    社會局表示，盧市長上任以來從5處公托增到46處，預計明年增到60處，清水區、梧棲區及沙鹿區共有6處公托，沙鹿區預計明年下半年再增設1處公托。

