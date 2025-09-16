68年等待落幕 白恐受難者趙清淵獲遲來的畢業證書

趙清淵前輩（左）接受淡江大學學生事務處生活輔導組虢恕仁組長（右）頒贈榮譽畢業證書。（擷取自文化部官網）

2025/09/16 21:16

〔中央社〕68年等待終於落幕，92歲白恐受難者趙清淵當年僅差數個月就能完成學業，今天得到遲來的大學畢業證書，在人權館、教育部與淡江大學等協助下，順利完成專屬於他的畢業典禮。

趙清淵生於1933年，成長於高雄燕巢，1955年考取私立淡江英語專科學校3年制英語科，1957年4月被羈押時為3年級在學生，1958年遭判處有期徒刑10年，1967年4月刑滿開釋，2019年經促進轉型正義委員會公告撤銷判決處分。

請繼續往下閱讀...

趙清淵在2024年接受國家人權博物館口述訪談時表示，他在就讀淡江英專期間，曾參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，因此被政府「點名作記號」進而遭到逮捕。

人權館發布新聞稿表示，人權館長期投入威權統治時期政治案件當事人、家屬及相關人士的文字及影像口述訪談，協助執行口述訪談計畫的社團法人台灣共生青年協會，得知趙清淵對未能完成學業、僅差數個月即可取得畢業證書一事深感遺憾。

台灣共生青年協會後來便協助家屬，於教育部「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理專區」提出申請，在教育部與淡江大學多方協調、支持下，讓趙清淵在68年後能順利取得畢業證書。

人權館長洪世芳、教育部學生事務及特殊教育司科長陳宗志、淡江大學學生事務處生活輔導組組長虢恕仁今天拜訪趙清淵，並由虢恕仁代表頒發榮譽畢業證書，以及致贈1套文學院學士袍予趙清淵，以彌補其未能完成學業的遺憾。

台灣共生青年協會表示，此案為淡江大學首次受理補發榮譽畢業證書予政治受難者，然而「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理」機制對多數學校仍屬陌生，受難者或家屬也缺乏自行申請的管道，期盼這次證書補發能成為各單位橫向連結、共同推動轉型正義的典範。

洪世芳說，當年趙清淵未能順利完成學業，是國家造成的傷害，92歲的趙清淵今天終於大學畢業，他代表人權館對前輩的遭遇致上深切歉意。人權館將持續執行口述訪談計畫，保存受難者與家屬的口述證言，促進還原歷史真相，並與各單位、部會合作，共同落實轉型正義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法