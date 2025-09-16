喝水大哉問!他提冰水「3大優勢」 網掀兩派論戰

網友發文說，溫水有怪味、喝起來還會卡喉嚨，而冰水順口還有甘甜感，夏天更是解渴，引起兩派網友議論，示意圖。（資料照）

2025/09/16 22:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕水該喝冰的還是熱的？網友發文指出，溫水有怪味、喝起來還會卡喉嚨，而冰水不只更順口還有甘甜感，夏天更是解渴。他不禁好奇「到底誰在喝溫水」？貼文曝光後，引起兩派網友議論。

今日網友在Dcard以「溫水到底都是誰在喝的啊」為題發文指出，雖然不少人認為喝溫水對身體較好，但他實在無法接受，直言「除了老一輩的人，到底誰在喝溫水？」他認為溫水帶有一股奇怪的味道，喝起來不僅不順口，甚至還會卡喉；相較之下，冰水喝起來不但順口，還有種甘甜感，解渴效果更是打趴各種飲料，讓他直呼「夏天冰箱絕對不能沒有冰水」！

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友力挺原PO的「冰水派」立場，「溫水熱水都難喝，但生理期來喝冰水肚子會痛爆，只能忍耐喝熱水」、「冰水派+1，冰水真的喝起來比較不會有怪味」、「冰水比較解渴是真的」、「我完全懂溫水怪味道感，喝下去會有種喉嚨卡住的感覺」、「冰水+1，溫水不知道為什麼會有反胃的感覺」。

不過，也有一票人持相反看法，認為常溫或熱水才是正解，「相反，完全不能接受冰水，水只能常溫或加熱。一喝冰水說話就開始燒聲」、「冬天的話熱水第1名」、「我敏感性牙齒人無法喝10度以下的冰水」、「不太喝冰水⋯⋯喉嚨喝完後很容易沒聲音，不然就是敏感性牙齒，大口冰水大口痛」、「平常都喝溫熱水的路過」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法