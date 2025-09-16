為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    喝水大哉問!他提冰水「3大優勢」 網掀兩派論戰

    網友發文說，溫水有怪味、喝起來還會卡喉嚨，而冰水順口還有甘甜感，夏天更是解渴，引起兩派網友議論，示意圖。（資料照）

    網友發文說，溫水有怪味、喝起來還會卡喉嚨，而冰水順口還有甘甜感，夏天更是解渴，引起兩派網友議論，示意圖。（資料照）

    2025/09/16 22:57

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕水該喝冰的還是熱的？網友發文指出，溫水有怪味、喝起來還會卡喉嚨，而冰水不只更順口還有甘甜感，夏天更是解渴。他不禁好奇「到底誰在喝溫水」？貼文曝光後，引起兩派網友議論。

    今日網友在Dcard以「溫水到底都是誰在喝的啊」為題發文指出，雖然不少人認為喝溫水對身體較好，但他實在無法接受，直言「除了老一輩的人，到底誰在喝溫水？」他認為溫水帶有一股奇怪的味道，喝起來不僅不順口，甚至還會卡喉；相較之下，冰水喝起來不但順口，還有種甘甜感，解渴效果更是打趴各種飲料，讓他直呼「夏天冰箱絕對不能沒有冰水」！

    貼文曝光後，不少網友力挺原PO的「冰水派」立場，「溫水熱水都難喝，但生理期來喝冰水肚子會痛爆，只能忍耐喝熱水」、「冰水派+1，冰水真的喝起來比較不會有怪味」、「冰水比較解渴是真的」、「我完全懂溫水怪味道感，喝下去會有種喉嚨卡住的感覺」、「冰水+1，溫水不知道為什麼會有反胃的感覺」。

    不過，也有一票人持相反看法，認為常溫或熱水才是正解，「相反，完全不能接受冰水，水只能常溫或加熱。一喝冰水說話就開始燒聲」、「冬天的話熱水第1名」、「我敏感性牙齒人無法喝10度以下的冰水」、「不太喝冰水⋯⋯喉嚨喝完後很容易沒聲音，不然就是敏感性牙齒，大口冰水大口痛」、「平常都喝溫熱水的路過」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播