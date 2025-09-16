杜拜靈感打造「跑車遊艇」李易台南體驗跑車水上漂

安平有艇俱樂部推出跑車造型遊艇。（記者王姝琇攝）

2025/09/16 20:17

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平水域出現數輛「開在水裡」的跑車，乍看之下宛如「跑車水上漂」，與整片水域養蚵棚融為一景，經視覺錯位更讓人懷疑眼前所見。原來是安平有艇俱樂部推出跑車造型遊艇，藝人李易也來體驗！

有艇俱樂部碼頭停泊2艘跑車造型遊艇，顏色浪漫粉紅、一金黃霸氣，讓人很難不注意，與一般遊艇大不同只能乘坐4至5人。遊艇超跑以色彩繽紛的超跑外型，裝上遊艇的引擎製造而成，內裝配備包含儀表板、大尺寸螢幕、高級音響、座椅配置等，都能媲美陸地上的跑車，整體造價近新台幣500萬元。

有艇俱樂部執行長張鴻文提及，這個想法是去杜拜旅遊看到他們有跑車造型遊艇，後來發現台灣水域很適合這樣玩，於是前往有相關產品的國家進行考察，爾後研發完自行生產；去年高雄遊艇展首度亮相後，近期跑車造型遊艇數增加至12台，有6台在台南，包括台灣沿海內灣至澎湖都可行駛，最快速度約36節（時速約60公里），之前曾規劃做婚禮進場回響熱烈。

安平有艇俱樂部推出跑車造型遊艇，就連知名藝人李易也來體驗。（記者王姝琇攝）

安平有艇俱樂部推出跑車造型遊艇，宛如跑車水上漂。（記者王姝琇攝）

