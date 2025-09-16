兩地為家也能省稅 持居留證者可「視同辦竣戶籍登記」享優惠

竹市稅務局提醒，兩地為家也能省稅，居留證可「視同辦竣戶籍登記」享優惠。（市府提供）

2025/09/16 20:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕許多在竹科打拚的民眾，因通勤距離過長，常有「兩地為家」的情況，新竹市稅務局提醒，取得中華民國居留證之外國人，其居留地址的土地及房屋為本人、配偶或直系親屬所有，視同於該房地辦竣戶籍登記，可申請房屋稅及地價稅自住優惠稅率。

稅務局以案例分享，竹科新貴許先生原在臺北市持有1間透天厝並設籍，作為自住使用，為縮短通勤時間，近期又在新竹市購入1戶大樓公寓。由於家庭成員僅有自己與法籍配偶，於是透過法籍配偶的居留證，成功讓兩處房屋都能享有最優惠的稅率，為家庭省下不少稅負。

稅務局表示，外國人、台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民及香港或澳門居民取得中華民國居留證，居留地址之土地及房屋（含以土地設定地上權之使用權房屋）為其本人、配偶或直系親屬所有或為房屋使用權人，視同於該房地辦竣戶籍登記。因此，房屋如符合無出租或供營業情形，供所有人或使用權人本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女住家用房屋全國合計3戶以內，可按自住住家用稅率1.2%課徵房屋稅；符合全國單一自住且房屋現值在一定金額以下者（竹市115年期為185萬6600元），可按1%優惠稅率課徵房屋稅。

稅務局指出，地價稅適用自用住宅用地優惠稅率2‰的規定，除土地所有權人或其配偶、直系親屬需於該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用。都市土地面積未超過3公畝、非都市土地面積未超過7公畝外，所有權人本人、配偶及未成年之受扶養親屬則有1處的限制。

稅務局說明，以許先生的案例來說，其本人設籍於臺北市，法籍配偶居留證地址登記在新竹市的大樓公寓，符合「視同辦竣戶籍登記」的規定，由於2間房屋皆符合房屋稅自住要件，因此都能享有1.2%自住住家用稅率。至於地價稅，因所有權人本人、配偶及未成年之受扶養親屬以1處為限的規定，因此許先生選擇地價較高的臺北市透天厝適用自用住宅用地稅率2‰，新竹市的大樓公寓則按一般用地稅率10‰課徵。

稅務局提醒，房屋稅自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才可享有自住住家用稅率。尚未辦竣戶籍登記者，最遲應於115年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）完成並提出申請。未辦竣戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%-4.8%課徵房屋稅，與適用自住住家用稅率最大相差4倍之多。此外，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍。土地所有權人欲申請自用住宅優惠稅率，應於9月22日以前向稅務局提出申請，當年度才可適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用，請提早做好節稅規劃。

