    首頁　>　生活

    圖輯》台灣新地標誕生 淡江大橋夕照畫面絕美

    夕陽恰落「淡江大橋」主橋塔之間，勾勒出「新國門」的壯麗景觀。（記者陳逸寬攝）

    夕陽恰落「淡江大橋」主橋塔之間，勾勒出「新國門」的壯麗景觀。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/16 19:44

    〔記者陳逸寬／新北報導〕橫跨淡水河口、連結淡水與八里的台灣新地標「淡江大橋」，今（16）日上午舉行合龍典禮，總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜共同見證這歷史性的一刻。

    隨著最後一塊閉合節塊與橋體成功合龍，淡江大橋正式成為「新國門」。其設計巧妙融入淡水夕陽景緻，讓在地自然美景與國際級建築美學相互輝映。未來，無論從松山機場或桃園機場起降，都能遠眺這座壯麗的大橋，盡收淡水河口的絕美風光。

    淡江大橋採取單塔不對稱斜張橋設計，橋塔設立於河道中央偏淡水側，跨河主橋段長920公尺，橋塔高211公尺，主跨距450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋。

    交通部規劃，明年5月9日舉辦淡江大橋通車典禮、5月12日正式通車。未來通車後可減少台2線竹圍路段及關渡大橋30％交通量、縮短淡水及八里兩地產業活動及通勤距離，約節省25分鐘車程。

    「淡江大橋」設計巧妙融入淡水夕陽景緻，將成為台灣「新國門」。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」設計巧妙融入淡水夕陽景緻，將成為台灣「新國門」。（記者陳逸寬攝）

    從淡水小坪頂遠眺「淡江大橋」落日景致，待橋上照明系統完工後，又會呈現另外一種風情。（記者陳逸寬攝）

    從淡水小坪頂遠眺「淡江大橋」落日景致，待橋上照明系統完工後，又會呈現另外一種風情。（記者陳逸寬攝）

    從「淡江大橋」上可遠眺八里的觀音山和淡水的大屯山。（記者陳逸寬攝）

    從「淡江大橋」上可遠眺八里的觀音山和淡水的大屯山。（記者陳逸寬攝）

    八里視角遠觀淡江大橋與淡水河美景。（記者陳逸寬攝）

    八里視角遠觀淡江大橋與淡水河美景。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」尚未連結所有鋼纜。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」尚未連結所有鋼纜。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」今日上午完成合龍，將成為淡水八里新地標。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」今日上午完成合龍，將成為淡水八里新地標。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」主橋塔高達211公尺。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」主橋塔高達211公尺。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」完成合龍，民眾爭相拍照打卡。（記者陳逸寬攝）

    「淡江大橋」完成合龍，民眾爭相拍照打卡。（記者陳逸寬攝）

    熱門推播