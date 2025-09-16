雙颱恐接力影響台灣! 預估最快「這1天」發布海警

未來一週恐有雙颱接力成形，並影響台灣天氣。（資料照）

2025/09/16 20:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前菲律賓東方海面上，有2個有機會發展成颱風的系統，其中一個今天（16日）增強為熱帶低壓「TD-20」，預估最快24小時內成形今年第17號颱風「米塔」，中央氣象署不排除本週四（18日）會發布海上颱風警報。另外一個熱帶擾動「90W」，預報顯示發展程度更大更強，路徑還有待觀察，可能下週最靠近台灣。

今天由熱帶擾動「99W」增強為熱帶低壓的TD-20，今天下午2點的位置距離鵝鑾鼻南南東方840公里，往西北方向移動，日本氣象廳預測最快24小時內生成米塔颱風，我國氣象署則預估最快週四成形，接著往西朝中國廣東近海移動，週四、週五（19日）最接近台灣。氣象署預報員向《中央社》透露，不排除18、19日發布海上颱風警報，不過因為準米塔整體結構較小，影響範圍大概會以台灣南部、東半部為主；天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今晚也表示，準米塔對台灣造成直接威脅的機會較低。

至於目前在關島北方海面的90W，未來也將逐漸增強，預估可能晚一步成為今年第18號颱風「樺加沙」。氣象署表示，該擾動最快明後天（17日、18日）增強為熱帶低壓，路徑有靠近台灣的趨勢，但將往巴士海峽還是台灣北部海面前進，還不確定，可能在22日、23日距台最近。吳聖宇則指出，當前預報資料都認為該系統發展的程度相當大，可能達到中度颱風或以上等級，環流範圍也會很寬廣，他預測23日晚間到24日上午之間，將會最靠近台灣，至於未來暴風圈是否影響陸地，或是颱風中心是否接近，變數還很大，有待觀察。

氣象署預估TD-20最快18日成形為米塔颱風，至於90W最快17日或18日增強為熱帶低壓，之後進一步增強為樺加沙颱風。（圖翻攝自氣象署）

