海藏100天返陸 金門酒廠推18米深海熟成高粱酒

知名藝人李易受邀出席「戰酒黑金龍特窖陳高7年醇 海藏特仕版」發表會。（記者王姝琇攝）

2025/09/16 19:42

〔記者王姝琇／台南報導〕金門酒廠攜手味丹企業16日在安平舉辦「戰酒黑金龍特窖陳高7年醇 海藏特仕版」發表會，這款佳釀歷經18米深海、100天熟成再度重返陸地，不僅讓「海藏」概念首次進入台灣市場，更為高粱酒界開啟全新篇章。

發表會揭露海藏酒紀實影片，特窖陳高經專屬航程送抵台灣海域，下沉至海底海藏百日，歷經洋流律動、壓力與溫差，展現獨特海洋熟成效果，造就圓潤口感與複合香氣。瓶身自然生成藤壺、海藻等痕跡，每瓶皆是獨一無二，具高收藏價值。

金門酒廠首席品酒師暨酒體設計師呂宜儒指出，特窖陳高底子很棒，在完成基礎3年窖藏後，從裝瓶至今又歷經4年陳化；額外的時光沉澱，使酒體更加圓潤成熟，香氣結構更趨完整，展現出更深邃的層次與醇順。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，特窖陳高嚴選具陳化潛力的金城廠老酒，以天然純糧固態發酵釀造，置於恆溫恆濕的花崗岩坑道中，以陶甕熟成3年千日以上才裝瓶，再調入窖藏5至10年酒齡的黑金剛陳高，造就酒體的完美平衡。因海底熟成需要特殊環境與時間條件，每次下海數量都有限，本批次採限量發行2000組，賣完就要再等1年。

高粱酒專家小亨利老師帶領盲飲，特窖陳高酒體飽滿、陳香優雅，本身已極具水準，而海藏特仕版則展現出更柔和的口感與多層次餘韻，入口先感受到濃郁的穀物香與木質調，再緩緩釋放出海洋氣息，尾韻悠長而富含礦石般的清新感，展現前所未有的熟成魅力，在時間與海藏雙重熟成下，酒質厚實圓融，帶來細膩優雅的平衡感。

海藏高粱瓶身自然生成藤壺、海藻等痕跡，每瓶皆是獨一無二，具高收藏價值。（記者王姝琇攝）

「戰酒黑金龍特窖陳高7年醇 海藏特仕版」歷經18米深海及100天熟成，再度重返陸地。（記者王姝琇攝）

