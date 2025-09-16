週三水氣增多！桃園以南防局部大雨 大台北、桃園高溫36度

週三大台北及桃園地區，有局部36度以上高溫發生的機率。（資料照）

2025/09/16 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（17日）東半部及屏東地區將有局部短暫陣雨，東南部及屏東防局部較大雨勢，桃園以南午後留意局部短暫雷陣雨；明天大台北及桃園則有局部36度左右或以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬。

中央氣象署預報，週三的水氣將會增多，迎風面東半部及屏東地區會有局部短暫陣雨；東南部及屏東地區，亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲。午後，桃園以南地區恐有局部短暫雷陣雨，需留意局部大雨，西部夜晚至清晨也有零星短暫陣雨。

溫度方面，週三東半部高溫約29至31度；西半部高溫32至36度，其中大台北及桃園則有局部36度左右或以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為多雲時晴，約27到29度；金門為多雲時晴，約27到31度；馬祖為晴時多雲，約27到29度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末到下週在菲律賓東方海面，確實會再有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，但現階段低壓雛形都還未出現，可能的生成位置及後續走向仍有很大變數，因此還無法評估是否會影響台灣，最快得等到週五以後才會比較明確。

紫外線指數方面，週三基隆市、新北市、台北市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣為「過量級」；其餘縣市皆為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

熱帶性低氣壓「TD20」，幾天後可能形成第17號颱風「米塔」。（擷取自中央氣象署網站）

週三西半部高溫約32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三為「過量級」跟「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

