    首頁　>　生活

    「米塔」颱風最快週四生成！影響台灣時間曝光

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/09/16 19:24

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週恐有2個颱風陸續生成，中央氣象署指出，目前位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快週四有機會增強為颱風「米塔」，週末台灣受其外圍環流影響，易有短延時強降雨。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，今日下午2時菲律賓東方有一處熱帶性低氣壓生成，距離鵝鑾鼻南南東方840公里，預計往西北方向移動、進入巴士海峽，後天有機會增強為颱風，接著往西朝向廣東近海移動，且週四、週五最接近台灣。

    另關島附近海面有一處低壓系統仍在整合中，最快明後天也有機會增強為熱帶性低氣壓，或在後續進一步增強為颱風，路徑有靠近台灣的趨勢，但將往巴士海峽還是台灣北部海面前進，都還有不確定性。

    張竣堯指出，明日東半部、屏東地區有局部短暫陣雨，且東南部、屏東地區有局部較大雨勢發生機率，其他地區多雲，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，夜晚、清晨西半部地區有零星短暫陣雨。

    週四至週六受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，其中週四、週五東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生機率。

    週六南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且各地山區有局部大雨發生機率。

    下週日隨著低壓遠離，水氣減少，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週一、週二受另一個熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，下週一桃園以北地區、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下週二南部、花東、北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    未來一週氣溫方面，張竣堯指出，明天東半部地區約29至32度，西半部地區33至36度，大台北、桃園地區有機會出現36、37度以上高溫，後續因雲量增加，東半部白天高溫維持在30至32度，西半部仍有機會達到32至35度，且沒有下雨時感受較為悶熱。

    熱門推播