今日下午雪坊優格再次發文道歉，稱其爭議文是其中一名創辦人神智不清、未經允許情況下發布。（取自雪坊優格臉書）

2025/09/16 19:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前引發爭議的優格品牌「雪坊優格」今日凌晨發文，開頭輕佻表示「網軍都走光了嗎？」引發爭議後急忙刪文，今日下午雪坊優格再次發文道歉，還稱爭議文是其中一名創辦人神智不清、未經允許情況下發布，不過有網友將兩篇文丟給3個不同語言模組的AI比對，結果結論都推斷兩篇文有極高可能出自同一人之手。

有網友今日將「雪坊優格」凌晨發布、現已刪除的文章備份，與今日在粉專貼文留言區的道歉文，雙雙丟給AI Microsoft Copilot、Google Gemini與ChatGPT分析，網友並詢兩段文字出自同一人的機率有多高？

對此，Microsoft Copilot回答：「這兩段文字出自同一人的機率偏高，但非絕對。若是同一人，可能是情緒波動下連續發文；若是不同人，則可能是公司內部溝通混亂導致風格不一致。」

Google Gemini則表示：「從語言風格和內容來看，這兩段文字來自同一人的可能性非常高。雖然無法百分之百確定，但根據上述語言和內容上的高度相關性，我可以合理判斷，這兩段文字極有可能出自同一個人的手筆。」

ChatGPT則判斷：「從語言風格、結構、用字遣詞以及情緒表達來看，這兩段文字非常有可能出自同一人或同一團隊之手。這兩段出自同一人（或至少是同一小組/管理層中同一風格主導者）的機率非常高，推估可達 80~95%。」

對此，相關討論下方也有網友表示：「而且他最後一句之前都是句點。這種用法也是一種特別的習慣」、「根本沒有小編，從頭到尾都是老闆在發文吧！」；另外，不少網友表示已經無法找到該則留言，疑似又被刪除。

