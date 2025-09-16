無照駕駛擬加重罰則！罰鍰額度無上限 計算方式曝光

公共運輸及監理司長胡迪琦16日說明無照駕駛加重罰則細節。（記者蔡昀容攝）

2025/09/16 19:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕去年無照肇事造成523死，遠高於酒駕造成160死。交通部擬加重罰則，今天（16日）說明細節，機車開罰1.8萬至3.6萬元、汽車開罰3.6至6萬元，累犯計算期間則從5年延長至10年，原則上初犯以最低額度開罰，第2次以最高額度開罰，第3次以上者，以前次罰款金額加罰1.2萬元，後續累犯持續累計無上限。修法草案已通過立法院初審，待立院三讀通過、總統公告後實施。

交通部政務次長陳彥伯表示，針對無照駕駛，2023年6月修法加重處罰後，舉發件數少9.8％，死亡減少16％，受傷減少12.5％，但2024年無照駕駛仍有28萬5500件，遠高於酒駕4萬8270件、危險駕駛8萬3840多件，因此交通部擬定修法草案，通過立院初審，待立院三讀、總統發布後實施。

公共運輸及監理司長胡迪琦指出，2024年無照駕駛涉入案件死亡達523人，受傷3萬8637人，高於酒駕死亡160人、受傷9083人。

胡迪琦說明，根據現行規定，無照駕駛汽機車罰6000元至2.4萬元；修法通過後，機車罰1.8萬至3.6萬元，汽車3.6萬至6萬元。累犯累計期限從5年延長為10年，初犯原則以最低額度開罰，10年內第二次違規以最高額度開罰，第三次違規則按前次罰鍰加罰1.2萬元，大型車則加罰2.4萬元，後續以此類推，罰鍰金額無上限。舉例來說，無照騎機車10年內犯第三次，該次罰鍰為4.8萬元。

若無照駕駛肇事致人重傷或死亡，現行規定4年內不得考領駕照；修法後吊銷執照並不得再考領，致人受傷吊扣駕照2至4年，無照駕駛未釀傷亡也要吊扣駕照1至2年。

另外，車主也要連帶處罰，比照駕駛人併罰相同額度罰鍰，初犯吊扣牌照3個月，10年內犯兩次，吊扣牌照6個月，10年內犯3次以上，吊扣牌照1年。車輛並當場移置保管，十年內累犯致人重傷或死亡得沒入車輛。

陳彥伯提醒，無論車主知不知情，都要連帶處罰，因此借車給他人，請務必留意對方是否具備駕照。另外，公路局每個月會將未滿18歲無照駕駛交通違規案件清冊，提供給教育部和地方政府，教育主管單位輔導有學籍者，社會局專案輔導無學籍者。

