米塔將生成...後面更可怕！強度恐達中颱以上 這2天最接近台灣

2025/09/16 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕目前台灣南方和東南方有「99W」和「90W」2個系統，未來都有可能增強為颱風。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今（16日）表示，現在手邊預報資料都認為90W發展的程度相當大，可能達中颱強度以上，環流範圍也相當廣，預計下週二（23日）到週三（24日）最靠近台灣，但颱風中心是否接近陸地變數還很大，有待觀察。

已知靠近台灣的熱帶擾動99W今已增強為熱帶低壓「TD20」，日本氣象廳預測最快24小時內，增強為今年第17號颱風「米塔」（Mitag）。至於熱帶擾動90W，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今下午表示，90W下週可能發展成又強又大的颱風，如果TD20順利成為米塔的話，由90W發展而成的第18號颱風就會叫做「樺加沙」（Ragasa）。

吳聖宇今晚在臉書發文，「季風低壓槽的發展真的變化很快，昨天看起來還沒什麼大的變化，今天一下子就整個活躍起來，而且預估未來這7到10天內，將有2個系統會經過台灣附近或影響台灣天氣。第一個系統為今天下午在菲律賓東方海面出現的熱帶低壓TD20，未來有增強為輕度颱風趨勢，有機會先一步成為今年第17號颱風米塔。預估TD20將在週四到週五（18日、19日）經過巴士海峽、台灣西南方海面後，繼續往中國廣東海面前進，週六（20日）逐漸遠離台灣附近，對台灣造成直接威脅的機會較低。」

「雖然TD20應該是不會直接威脅台灣，但是其外圍環流，仍將會造成台灣附近水氣增多，自週四起到週六（18日至20日），東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨；花蓮、台東、恆春半島等地有局部大雨，甚至豪雨發生機會；西半部午後也將有局部大雷雨。台灣南北兩端將有較強陣風出現的可能性。」

吳聖宇接著說：「第二個系統為目前在關島北方海面的熱帶擾動90W，未來也將逐漸增強，預估可能晚一步成為今年第18號颱風樺加沙，預報資料都認為它發展的程度相當大，可能達到中度颱風或以上等級，環流範圍也會很寬廣。預估90W將在下週一（22日）往台灣東南方海面到巴士海峽靠近，下週二、週三（23日、24日）經過恆春以南海面後，繼續往廣東方向移動，下週四（25日）遠離台灣附近區域，週二（23日）晚間到週三（24日）上午之間，將會最靠近台灣，未來暴風圈是否影響陸地，以及颱風中心接近台灣陸地的程度變數還很大，仍有待觀察。」

「以預報的資料來看，未來90W靠近台灣的過程中，北方雖然有西風槽東移，但是位置都偏北，冷空氣不足因此西風槽南伸的幅度都很淺，難以撼動週末之後太平洋高壓重新增強的趨勢，也不太有辦法去牽動到90W，甚至有可能因為北方西風高壓脊跟太平洋高壓的相位疊加作用，讓高壓更偏強勢，在90W接近並通過台灣附近的時候，角度偏西的機會似乎較高，不過系集預報顯示在來到台灣附近時路徑仍較為發散，因此未來這幾天實際的變化還要再觀察。」

最後吳聖宇表示，「至於明天（17日）的天氣，台灣附近仍為較強偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部午後有局部熱對流雷雨，山區及近山區平地降雨機會較大，北部地區出現午後雷雨機會較低。大台北到西北部地區有背風沉降高溫發生機會，高溫可到36到38度或以上。」

