    首頁　>　生活

    女大生剛入學就遭砍死 弘光科大回應了

    顏姓女大生遭殺害，警方請葬儀社人員處理遺體。（記者張軒哲攝）

    顏姓女大生遭殺害，警方請葬儀社人員處理遺體。（記者張軒哲攝）

    2025/09/16 18:48

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區忠貞路櫻花隧道今日上午驚傳凶殺案，20歲剛上大學顏姓女大生，遭前男友亂刀砍死，女大生傍晚確認是弘光科大進修部大一新生。

    弘光科大校方表示，對於大一新生不幸遭遇意外身亡一事，感到無比哀痛與不捨。她才剛展開大學新生活一星期，未能實現青春夢想即被害，令人惋惜。校方將全力協助家屬處理後續，並啟動輔導資源，提供同班同學必要的心理支持。

