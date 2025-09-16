墾丁暑假過完再比去年衰退5％ 一日遊激增重創旅宿2成

恆春半島景點遊客人次銳減。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/16 20:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁曾是國旅最受歡迎景點之一，但近年受到國人瘋出國影響下，去年旅遊人次崩跌至疫情期間的200萬關卡，今年至暑假旺季過完後，整體衰退約5％，8月份更「罕見」出現比同期成長狀況，但全年可能會跌破200萬人次關卡，當地一家指標旅宿業者也哀嘆「住宿市場比旅遊人次衰退更明顯，平均都在2成以上。」屏縣府也提到，國旅正值轉型期，低潮時期會努力開發、改善基礎觀光景點，並盡快完成交通布建。

根據墾丁國家公園管理處園區內各據點遊客人數統計資料，今年至暑假結束（8月），當地旅遊人次為146萬餘人次，去年則是154萬餘人次，整體衰退4.9％，但今年8月旅遊人次卻比去年增加約27％，是今年唯一的亮點。

一家在墾丁營運超過20年的資深旅宿經理人透露，除了出國潮之外，當地觀光人次衰退5％還不是當地業者的「體感」，因為今年一日遊明顯增加，最大的幾家旅宿，平均衰退超過20％，加上各項營運成本不斷增加，已有傳聞不少業者年底恐怕撐不下去。

「國人出遊轉向海外，追求高CP值與文化差異體驗。」屏縣府交旅處表示，國內旅遊業績普遍腰斬，暑假期間，颱風與異常高溫更雪上加霜，導致恆春半島景點遊客人次銳減，國人旅遊型態轉變為當日來回或都市周邊短途，遠距海島型目的地首當其衝。

屏縣府交旅處強調，加速「恆春半島觀光廊帶計畫」，串聯199與200縣道，培訓在地導覽員與勞動合作社，推深度生態遊程如風域半島探索，讓遊客從淺碟式點水轉為浸潤歷史與自然故事。同時，旅宿業樹立品質標竿，結合暗夜星空主題，創造獨特品牌。觀光變動或許短暫，但恆春半島以永續模式，將穩步邁向新旅遊時代。

墾丁全年可能會跌破兩百萬旅遊人次關卡。（記者蔡宗憲攝）

墾丁曾是國旅最受歡迎景點之一。（記者蔡宗憲攝）

