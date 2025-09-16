為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    快來新竹縣受訓開公車 月薪60K起跳！縣府加碼補助至上路最高領33萬

    新竹縣府統計，縣內市區公車運將月薪60K起跳！現在縣府又加碼補助號召新血投入，加上中央的補助，每人最多可領到破33萬。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府統計，縣內市區公車運將月薪60K起跳！現在縣府又加碼補助號召新血投入，加上中央的補助，每人最多可領到破33萬。（記者黃美珠攝）

    2025/09/16 19:25

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣府幫公車業者高薪求運將，不僅每月補助公車運將1萬元薪資，現在再配合中央「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，加碼推出「新竹縣市區公車駕駛員受訓即就業補助計畫」，只要20歲到64歲，擁有任何1張：普通或職業自小客2年以上、普通或職業大貨車半年以上「駕照」的人，都可爭取竹縣市區公車運將受訓就業補助，加上中央經費，每人最高可領到33萬多，限額15人。

    縣府交旅處長陳盈州說，縣內公車司機稀缺，經縣府每月「加薪」1萬，現在月薪起碼都從60K起跳，勤快一點的可以月入80K甚至90K！

    前述新竹縣協助大客車運將徵才的補助計畫，縣內有金牌客運、科技之星以及捷乘客運3家業者響應，與公路局的補助方案疊加使用。

    縣府就受訓期提供儲備運將生活津貼每月2萬8590元，縣府、業者各負擔一半，最長補助5個月，等於受訓中的新血，每人最多可領14萬2950元。另還可領公路局1萬4500元駕訓費，以及最多5萬3368元的生活津貼。

    成為公車司機後，執業期間公路局除有每人6萬就業獎勵金外，縣府也加碼提供6萬以穩定就業；若運將具原民或婦女身分，還可擇一再申請1萬2000元補助。

    陳盈州說，補助期間從今年7月1日起，到明年6月30日為止，所有補助費用如前述加總後，每個人從受訓到執業最多可領到33萬818元，縣府希望以此提升新進市區公車運將留任率。

