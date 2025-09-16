大里垃圾山38萬噸！文山焚化爐延宕7年 垃圾費傳漲價

台中市大里垃圾掩埋場堆置垃圾近38萬噸。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場堆置垃圾近38萬噸，引發文山焚化爐工程延宕7年問題，綠營議員炮轟「怒不可遏、憂心忡忡」，焚化爐更新預算更爆增40多億，盧秀燕表示，垃圾是暫置掩埋場調節，文山焚化爐設備已近30年，無法像前朝只做整修，必須汰舊換新，現在上網招標，今年底可以標出去。

議員張芬郁則怒批「市長無能才讓市民恐慌」，文山焚化爐興建延宕，造成社區垃圾委外清運價格蠢蠢欲動及未來地方回饋金無著，環保局都未說明，如何杜絕業者偷倒水肥更是紙上談兵。

張芬郁再指，盧秀燕昨天說垃圾大戰是有心人士挑撥、製造恐慌，希望市長不要亂潑髒水，文山焚化爐延宕7年未決，才造就出大里垃圾山，環境污染問題、社區大樓委外垃圾清運傳漲價、城市滿山垃圾，事業廢棄物佔據焚化爐容量，再把民生垃圾搬到大里掩埋場，全因市長無能才讓市民恐慌。

最近有社區傳出，清運業者反應台中焚化爐不夠燒，如果運到外縣市，就必須調漲費用，但是環保局的專案報告了無新意，重點全未揭露；另外文山焚化爐目每年售電再生能源50%由市府取得，其中30%及垃圾每噸200元做為地方回饋金，一年約9800萬，但招商計畫中，再生能源由廠商全拿，業者只要每年提撥1600萬公益金，張芬郁質疑，未來市府還須另編地方回饋金嗎？

陳俞融針對近期爆出大里垃圾山及水肥偷倒下水道，提出只有8個字可以形容「怒不可遏、憂心忡忡」，這兩個事件不只是單純的環保案件，更是對盧秀燕執政能力最嚴厲的打臉！顯示在盧的治理下，市府的廢棄物源頭管理與監督機制，顯然已經徹底失靈。

環保局長陳宏益回應，這7年評估及更新文山焚化爐設計不是一事無成，確實爭取到最好的招標條件，目前正在遴選廠商，要看未來確定後廠商會如何改善，一切依環評法的規定來辦理。

台中市大里垃圾掩埋場堆置垃圾近38萬噸。（記者蔡淑媛攝）

文山焚化爐使用近30年，設備老舊屆齡汰換迫在眉睫，挨批更新工程延宕6年，還卡在發包流程 。（記者蔡淑媛攝）

張芬郁指「市長無能才讓市民恐慌」，文山焚化爐興建延宕造成社區垃圾委外清運價格蠢蠢欲動及未來地方回饋金無著。（記者蔡淑媛攝）

陳俞融指近期爆出大里垃圾山及水肥偷倒下水道，只有八個字可以形容「怒不可遏、憂心忡忡。」（記者蔡淑媛攝）

