女足抽血案遭懲處終止計畫追回款項 中央大學9個字回應

2025/09/16 18:27

〔記者李容萍／桃園報導〕國立台灣師範大學前女子足球隊教練周台英被控以扣學分強迫學生連續14天配合每天3次抽血人體試驗、要求學生回繳受試者費用，此「抽血換學分」案扯出霸凌及研究倫理問題，引起各界關注。國科會今（16日）公布懲處結果，除終止補助該項整合型計畫，同時追繳台師大、中央大學兩校的計畫補助經費，其中，台師大追繳246萬900元、中央大學80萬8800元。對此，中央大學祕書室表示，學校尚未收到國科會的懲處結果，待收到懲處結果會「遵照國科會指示辦理」。

據國科會所公布的處置結果，包含：終止補助「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫；追繳計畫補助經費（師大246萬900元、中央大學80萬8800元）；降低師大1年管理費比率2％（約900萬元）；計畫主持人陳忠慶、女足教練周台英2人停權5年及4年，停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

事實上，中央大學今年7月中旬曾對媒體詢問此案時說明，該研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目；中央大學認知神經科學研究所參與子計畫內容僅限於非侵入性檢測，如透過平板裝置及智慧型手表進行心率、脈搏等認知與生理數據量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。

中央大學祕書室今日僅強調，待收到懲處結果會「遵照國科會指示辦理」。

