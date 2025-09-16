為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    女足抽血案遭懲處終止計畫追回款項 中央大學9個字回應

    國立中央大學校門。（記者李容萍攝）

    國立中央大學校門。（記者李容萍攝）

    2025/09/16 18:27

    〔記者李容萍／桃園報導〕國立台灣師範大學前女子足球隊教練周台英被控以扣學分強迫學生連續14天配合每天3次抽血人體試驗、要求學生回繳受試者費用，此「抽血換學分」案扯出霸凌及研究倫理問題，引起各界關注。國科會今（16日）公布懲處結果，除終止補助該項整合型計畫，同時追繳台師大、中央大學兩校的計畫補助經費，其中，台師大追繳246萬900元、中央大學80萬8800元。對此，中央大學祕書室表示，學校尚未收到國科會的懲處結果，待收到懲處結果會「遵照國科會指示辦理」。

    據國科會所公布的處置結果，包含：終止補助「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫；追繳計畫補助經費（師大246萬900元、中央大學80萬8800元）；降低師大1年管理費比率2％（約900萬元）；計畫主持人陳忠慶、女足教練周台英2人停權5年及4年，停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

    事實上，中央大學今年7月中旬曾對媒體詢問此案時說明，該研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目；中央大學認知神經科學研究所參與子計畫內容僅限於非侵入性檢測，如透過平板裝置及智慧型手表進行心率、脈搏等認知與生理數據量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。

    中央大學祕書室今日僅強調，待收到懲處結果會「遵照國科會指示辦理」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播