25歲繼承380萬遺產！她突發奇想「1招」不工作 網忙勸三思

女網友日前發文表示，她繼承了爺爺的380萬元遺產。示意圖。（路透）

2025/09/16 19:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名25歲女網友日前發文表示，她繼承了爺爺的380萬元遺產，加上自己存款70萬元，由於已經對工作感到痛苦，自己每月開銷也不大，希望透過買高股息ETF方式，每月能領到3萬多元股利，讓自己就此「躺平」。下方留言處，卻出現不少網友勸她「三思後行」。

原PO日前在Dcard上發文表示，從大學畢業到現在3年，她嘗試過辦公室、櫃檯、餐飲、設計等工作，她感覺工作真的很痛苦，我不想早起為了3萬塊，還要加班到9點被老闆罵，「高壓的無止境工作內容、無意義的社交寒暄、回家像一條狗一樣調整自己的心態，還要一邊哭一邊學工作事務」這些都讓她一早起床就想吐。

她透露，自己平常開銷不大，每月花費約1萬5000元，大概一年去日本兩次，孝親費3000至5000元。目前正在研究台灣高股息ETF「00919」。她估算投入400萬元購買該 ETF，每季以每股0.54元配息計算，一季可領約9萬9000元，折算每月可領約3萬3000元；她希望靠股利當生活費，還可以留50萬元的本金，「可以請各位大神前輩告訴我這樣操作的可行度嗎？」

對此，不少網友留言勸她：「還是可以找一份工作當作自身一個穩定的金流」、「股息沒有保證收益的」、「工作一樣要做 不然妳會後悔」、「高股息真的沒這麼穩定」、「找個輕鬆一點的工作」、「股票拿去投ETF 然後可以先去找個快樂PT做」。

受到眾多網友建議後，原PO表示，會嘗試在本職上再工作一陣子，若是堅持不了會去嘗試更輕鬆的工作，不會讓自己馬上不工作。「謝謝大家讓我感受到網路上的互幫互助，而不是嘲諷等聲音，我愛大家跟大家的意見。」

不少金融與投資專家過去也提醒，高股息ETF雖能為投資人帶來穩定現金流，但其股價波動、配息率可能因公司營運或經濟環境改變而不穩，另需考慮稅負、手續費與市場風險。多數人建議應該先做好資產分散，不要把所有資金押在單一標的上，並保持部分現金應急。

