障礙不等於限制 楊博如從聽障到特教典範 用愛陪伴每一步

楊博如獲得卓越特教老師（右），教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/16 18:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「障礙不等於限制。」這是新北市景新國小特教老師楊博如最堅信的一句話。身為聽障者的她，今（16）日在全國卓越特教頒獎典禮，用自身經驗證明，只要給予適切支持，每個孩子都能發光。她不僅帶領特教生找到自信，更以一句「把不好的留在我這裡」陪伴孩子走出陰霾，成為一盞溫柔而堅定的明燈。

楊博如2歲時因高燒感染，聽力嚴重受損，童年時因發音不清被同儕嘲笑「像外星人」，直到小二經老師建議就醫，才確診並開始配戴助聽器。父母沒有放棄她，日復一日陪她練發音，讓她能逐漸與人正常溝通。

請繼續往下閱讀...

求學過程中，雖然常遭質疑眼光，但國中導師成了她人生的轉捩點。老師讓她挑戰班長職務，教導她領導不是獨自承擔，而是要懂得尋求合作。這份信任，讓原本自卑的她開始學會與人互動，也慢慢敢於表現自己。

踏入教職後，挑戰仍未停歇。她坦言，因聽不清楚電話內容，常常焦慮不安，也在面對學生情緒爆發時感到無力，「有時覺得自己好像幫不上忙。」但沒有退縮，而是選擇用陪伴去理解，「一個眼神、一個動作，就能知道孩子要表達什麼。」

她最難忘的一位學生，是因憂鬱症而拒學的小六孩子。面對孩子的低潮，不急著要求改變，而是溫柔地說：「把不好的留在我這裡，出去讓大家看到你的好。」這份堅持，讓學生從逃避校園，到逐漸展現笑容，最後能自信走進課室。畢業時，孩子感性地在卡片寫下：「謝謝楊老師，她總說把不好的留在她那裡，讓我們在外面展現最好的一面。」

任教20年來，楊博如不僅在資源班深耕，也擔任普通班導師。她表示，這份榮耀不是我個人的，要感謝一路上的家人、同事與學生。「障礙不代表有限制，我能突破，你們也一定可以。」楊博如用生命故事告訴孩子們，勇敢迎向世界。

楊博如從聽障生到特教典範，以己身經驗同理心引導孩子。（記者洪瑞琴攝）

畢業生感性寫下「謝謝楊老師，她總說把不好的留在她那裡，讓我們在外面展現最好的一面。」（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法