台南災區重建第9家 低收戶阿嬤堅持煮海鮮粥感謝「好德做工行善團」

「好德做工行善團」協助陳家修繕房屋完工，屋主阿嬤請工作團隊吃一碗海鮮粥（小圖）。（陳文彬提供）

2025/09/16 19:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2個月前丹妮絲颱風吹走台南沿海地區許多住家的屋頂，災民臨時用政治人物的競選帆布「遮風擋雨」。導演陳文彬這段時間跟著「好德做工行善團」」幫助災民掀屋頂、做修繕，日前完成第9間房子。屋主一家人沒什麼東西回報，堅持請工作團隊吃一碗「海鮮粥」。陳文彬說，這碗海鮮粥，吃在嘴裡，暖在心裡。他告訴這一家，只要家還在，希望的燈，永遠亮著。

陳文彬身兼「好德做工行善團」秘書長，團隊進駐災區協助災民修繕房屋至今。陳文彬今天在臉書PO出「一碗海鮮粥」的故事，他說，這是他們協助重建完成的第9間，陳姓屋主是低收入戶，平時靠撿資源回收、打零工維生。屋主的媽媽已72歲，平日在別人柚子園擔任臨時工，今年因全面落果，打臨時工的機會沒了；屋主的太太罹患重聽障礙，兒子有一名為疾病弱勢。

陳文彬說，這一家雖然環境困苦，但他們沒有放棄，一家3代5人，住在祖先留下來的竹管厝內，丹娜絲颱風讓陳家棲身的竹管厝整個屋頂全被掀開來。初勘時，陳家像是被「帆布包起來」，他們拆除帆布、竹管筒，再以C型鋼強化結構，經過4天施工，如今堅固牢實。

他表示，團隊離去時，陳阿嬤為工人們煮了海鮮粥，告訴他們「雖然我們家困難，但一定要讓我請你們吃一頓飯。」這碗海鮮粥非常豐盛，吃在嘴裏暖在心底。

工作團隊告訴陳家，除了幫他們保存原有牆面外，房子結構也全都重砌過，未來不僅下雨不會漏水，就算颱風再來，應該也能抵擋住颱風的侵襲。接下來就是期待明年文旦豐收到來，只要家還在，希望的燈永遠會亮著！他們謝謝阿嬤溫暖的海鮮粥！

陳家的屋頂用C型鋼做結構，再蓋上鐵皮屋頂。（陳文彬提供）

