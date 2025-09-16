嘉市7成長者運動量不足 審計室建議推廣中高齡運動

嘉市東區國民運動中心於公益時段推廣肌力及體適能訓練課程。（記者丁偉杰攝）

2025/09/16 18:29

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市審計室報告指出，根據衛福部去年健康促進統計資料顯示，嘉市約71％的65歲以上長者運動量不足，東區國民運動中心於公益時段推廣肌力及體適能訓練課程，獲得熱烈回響，建議應持續推廣中高齡運動觀念及增設設施據點，促使改善長者身體活動不足情形。

審計室表示，嘉市65歲以上長者已近2成，即將邁入超高齡城市，惟衛福部去年健康促進統計資料顯示，嘉市65歲以上長者身體活動不足率約71％，為全國第8名，顯示長者身體活動不足情形較多數縣市普遍，防老化顧健康，該中心應推廣適合中高齡長者的運動。

該中心採OT（Operate-Transfer）促進民間參與方式，由市府委託禔姆公司營運管理。禔姆公司執行長張高昇說，該中心亦為嘉市銀髮健身俱樂部據點，配合政府政策提供樂齡增肌及有氧課程，持續推動銀髮族透過運動促進健康。

目前設置銀髮族專門教室，辦理銀髮族太極拳免費公益課程，及相關優惠課程，並與市府社會處合作「銀髮族，健身GO活動」及衛生局宣傳整合性健康篩檢等。

張高昇說，該中心針對65歲以上長者，提供游泳及使用體適能設備的免費時間，游泳時間為平日上午9至11時及下午2至4時，體適能為平日上午8至10時及下午2至4時，歡迎長者踴躍使用。

此外，審計室報告也指該中心近2年營運量衰退，又以游泳池使用人次減少為最，要求研謀改善，提升整體服務品質。

市府回應，已要求禔姆公司透過服務滿意度調查及分析客訴案件提出具體改善對策，市府亦不定期派員進行運動場館查核，依契約辦理年度營運績效評鑑。

張高昇說，近兩年游泳池服務人次減少，係受到疫情因素影響，今年以來已恢復至疫情前水準，並進行體適能中心部分器材汰舊換新及全館更換LED節能平板燈，同時加強員工教育訓練，改善服務品質，提升營運績效；泳池已提高日常清潔維護頻率等，AI防溺系統於今年6月起正式運作。

嘉市審計室報告，指東區國民運動中心近2年營運量衰退，要求研謀改善。（記者丁偉杰攝）

