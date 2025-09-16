為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    200年屏東書院唯一商家招租 輕食、咖啡店受歡迎

    屏東書院的唯一店面。（記者葉永騫攝）

    屏東書院的唯一店面。（記者葉永騫攝）

    2025/09/16 18:19

    〔記者葉永騫／屏東報導〕有200多年歷史的屏東書院（孔廟）園區內唯一商家停業近半年，目前還未找到商家，屏東審計室要求縣府要檢討，縣府民政處表示，到屏東書院參觀及休憩的人潮不少，也有青年學子在k書中心讀書，有一定的商機，以前是一家知名的甜點店進駐，今年4月遷出，原租金2萬5000元，民政處希望招租的對象為輕食、咖啡等商家，租金可研議降低。

    屏東審計室指出，縣府4年前花費1億餘元辦理屏東書院辦理古蹟修復，規劃生態溪流步道區及k書中心，並且設有一家商家，但廠商因為經營困難提前終止契約，認為相關的績效評估未提交，還有租賃自動體外心臟電擊去顫器，要求檢討。

    縣府民政處說明，k書中心旁的商家數年前租賃給一家知名的甜點店，由於屏東書院平時就有不少人到附近休憩散步，更有不少學子來k書，更有團體來參觀，因此人潮還算不少，商家的生意還算可以，至於為何退租則是商家的考量，而退租近半年來，縣府也盡力招租，但因為場地不是很大，月租費2萬5000元被認高了一些，因此縣府也正在調整，希望先招租咖啡、輕食等店家進駐，租金也研議降低，有興趣的可以與民政處洽詢。

    屏東書院唯一店面就在k書中心旁。（記者葉永騫攝）

    屏東書院唯一店面就在k書中心旁。（記者葉永騫攝）

    屏東書院的環境優美。（記者葉永騫攝）

    屏東書院的環境優美。（記者葉永騫攝）

