新北副市長陳純敬揪民眾秋季嗨遊山海 好吃又好玩

新北市政府今推出「2025新北好個秋，好玩作夥揪」系列活動，副市長陳純敬（左四）出席宣傳。（記者黃政嘉攝）

2025/09/16 19:45

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府今推出「2025新北好個秋，好玩作夥揪」系列活動，整合26個單位舉辦42個活動，自9月至11月陸續登場。副市長陳純敬表示，秋天就是一種感恩，溫暖美滿時刻，家人可團聚或一同出遊，結合山海美景、在地美食、民俗文化以及農產體驗，邀民眾用腳步走訪山海、用味蕾品嚐佳餚、用心靈感受文化，共享新北專屬的秋日風情。

美食方面，預計9月27日登場的海派新北，在市區及產地推廣萬里蟹、貢寮鮑等特色漁產品；首次舉辦的「新北油飯節」在11月登場，邀知名油飯店家參與，先網路票選，再由專家評比；10月「雙溪山藥節」，搭配輕旅行導覽遊程，邀民眾採山藥，還有新北市三芝區茭白筍推廣活動等，透過品嚐在地料理，讓民眾深入認識各區。

請繼續往下閱讀...

藝文方面，包括碧潭地景裝置展、新北市眷村文化節；自然方面包括草嶺古道芒花季、北海岸國際風箏節等；民俗活動有新北市客家義民爺文化祭、蘆洲神將文化祭等；還有「十三綠時尚Ｘ小樹市集」、新北鶯歌嘉年華等精彩市集活動。

新北旅遊品牌「微笑山線」今年7月起進行的「大縱走尋寶集章任務APP」，可在12段路線開啟APP線上抓寶石換毛巾好禮；10月至11月的「登山縱走活動」，目前規劃成福山尋寶、銀河洞觀瀑、嶺腳寮山與望古瀑布探秘、大棟山小百岳賞芒等4路線導覽團，明午2點於「新北旅客」臉書粉專開放報名，每人收300元；11月8日在深坑地區辦「微笑山線Party Day」，規劃與山林自然生態相關的手作體驗活動，帶領親子親近山林。

新北市副市長陳純敬（右四）與觀旅局推廣新北旅遊品牌「微笑山線」。（記者黃政嘉攝）

新北市三芝區長賴小萍（左一）宣傳三芝區茭白筍節。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法