新北某國中學生疑踩破採光罩墜落B1停車場 教育局要求全面檢視

一名國三男學生於下課打掃時間，不明原因跑到校內地下室停車場上方，踩上採光罩時因承重不足破裂，從一樓墜落至B1車道。（教育局提供）

2025/09/16 18:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區某國中16日下午發生一起意外。一名國三男學生於下課打掃時間，不明原因跑到校內地下室停車場上方，踩上採光罩時因承重不足破裂，從一樓墜落至B1停車場車上。學生全身擦挫傷，意識清楚，已送往亞東醫院救治。教育局回應，已要求學校全面檢視校園相關設施，確保校園安全。

據悉，一名國三男學生下午打掃時間，因不明原因跑到校內地下室停車場車上方，卻不慎踩破一樓遮光罩跌落，該遮光罩設置在一樓外牆旁的地下室通風採光口處，學校在第一時間啟動緊急處理，將學生送醫，並進行校安通報，發生經過及原因仍有待進一步釐清。

教育局指出，目前學生意識清楚，頭部受傷在加護病房持續觀察治療，校長、學務主任及導師立即趕赴醫院關心，持續陪伴並協助家長處理相關事宜。校方也完成現場安全隔離，並啟動輔導措施安撫學生情緒。教育局已要求各校全面檢視校園設施，確保校園安全。

板橋某國中第一時間完成現場安全隔離，並啟動輔導措施安撫學生情緒。教育局已要求各校全面檢視校園設施，確保校園安全。（教育局提供）

