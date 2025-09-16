為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北某國中學生疑踩破採光罩墜落B1停車場 教育局要求全面檢視

    一名國三男學生於下課打掃時間，不明原因跑到校內地下室停車場上方，踩上採光罩時因承重不足破裂，從一樓墜落至B1車道。（教育局提供）

    一名國三男學生於下課打掃時間，不明原因跑到校內地下室停車場上方，踩上採光罩時因承重不足破裂，從一樓墜落至B1車道。（教育局提供）

    2025/09/16 18:00

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區某國中16日下午發生一起意外。一名國三男學生於下課打掃時間，不明原因跑到校內地下室停車場上方，踩上採光罩時因承重不足破裂，從一樓墜落至B1停車場車上。學生全身擦挫傷，意識清楚，已送往亞東醫院救治。教育局回應，已要求學校全面檢視校園相關設施，確保校園安全。

    據悉，一名國三男學生下午打掃時間，因不明原因跑到校內地下室停車場車上方，卻不慎踩破一樓遮光罩跌落，該遮光罩設置在一樓外牆旁的地下室通風採光口處，學校在第一時間啟動緊急處理，將學生送醫，並進行校安通報，發生經過及原因仍有待進一步釐清。

    教育局指出，目前學生意識清楚，頭部受傷在加護病房持續觀察治療，校長、學務主任及導師立即趕赴醫院關心，持續陪伴並協助家長處理相關事宜。校方也完成現場安全隔離，並啟動輔導措施安撫學生情緒。教育局已要求各校全面檢視校園設施，確保校園安全。

    板橋某國中第一時間完成現場安全隔離，並啟動輔導措施安撫學生情緒。教育局已要求各校全面檢視校園設施，確保校園安全。（教育局提供）

    板橋某國中第一時間完成現場安全隔離，並啟動輔導措施安撫學生情緒。教育局已要求各校全面檢視校園設施，確保校園安全。（教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播