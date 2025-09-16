美濃盜採砂石案這「5個字」疑涉性別羞辱 林岱樺、柯志恩隔空交火

立委林岱樺、柯志恩針對美濃大峽谷案貼文衍生的「5個字」槓上，林岱樺陣營po出藍營議員邱于軒臉書貼文，問柯志恩是否要切割？（林岱樺陣營提供）

2025/09/16 18:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺今針對美濃盜採砂石案點名立委柯志恩，身為教育工作者、自己和團隊都不該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞牟取政治利益；柯志恩澄清從沒說過這話、要求道歉，林岱樺陣營再PO出高市議員邱于軒臉書問柯志恩「若要切割、予以尊重」。

林岱樺今指出，最近的砂石事件，柯志恩是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？應該跟市民說清楚；她明天會邀請產官學界，好好討論高雄土方問題。

她進一步表示，要嚴正敬告柯志恩委員，身為教育工作者，妳和妳的團隊不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、牟取政治利益；岱樺是性別羞辱的受害者，會站出來捍衛高雄姊妹們，不會假扮揭弊英雄，但會解決這個城市面臨的問題。

柯志恩對此回擊，美濃大峽谷議題引發全國關注，樂見過去對這議題從沒關心過的資深民進黨委員們，睡了這麼長的一段時間後終於醒過來，開始重視民意的不滿與反撲。

但針對林岱樺稱柯志恩委員和團隊、以性別羞辱言詞牟取政治利益，她想請問林岱樺在哪個公開場合聽到柯志恩委員與團隊成員發表相關言論？如果沒有，請林岱樺公開向柯志恩委員與團隊成員公開道歉！

林岱樺陣營則PO出國民黨市議員邱于軒3天前在臉書粉專，公開指稱「美濃大峽谷aka 邁瑩大峽谷」等文字（至今沒有下架），認為「邁瑩大峽谷」是否涉及性別羞辱，社會自有公論，並喊話如果身兼國民黨高市黨部主委的柯志恩要切割國民黨邱于軒議員？林岱樺陣營會予以尊重。

立委林岱樺、柯志恩針對美濃大峽谷案貼文衍生的「5個字」槓上，林岱樺陣營po出藍營議員邱于軒臉書貼文，問柯志恩是否要切割？（林岱樺陣營提供）

