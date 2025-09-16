人均GDP超車南韓「為何多數台灣人無感？」 小笠原曝原因：正常的！

日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕根據韓國政府14日消息，今年韓國人均GDP（國內生產總值）預計為3萬7430美元，低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP 3萬8066美元，時隔22年後，台灣人均GDP將超車南韓，消息曝光後，引發台網討論，但不少人直呼無感。對此，日本知名政治學者小笠原欣幸點出原因。

小笠原欣幸今天（16日）在臉書轉發台灣人均GDP超車韓國的相關新聞，表示在半導體出口強勁的推動下，台灣經濟維持快速成長，今年GDP成長率已從最初預測的3.1%上調至4.45%，預計2026年台灣人均GDP將突破4萬美元。

小笠原指出，日圓近年疲軟，以美元計算的人均GDP大幅下降，早在2022年就被南韓超越，2023年被台灣超越。他還提到藍白通過普發現金1萬元且中央也同意的事，這筆錢比日本石破茂政府今年年中提出的「發放給每位國民2萬日圓（約新台幣4000元）」的現金給付政策高出約2.5倍，這可以看出台灣稅收強勁。不過台灣經濟學者警告不要過度樂觀，因為與美國川普政府的關稅談判還沒有最終敲定，台灣傳統產業仍舉步維艱。

有網友苦笑稱該消息讓人「難以置信」，小笠原坦言：「其實拉高台灣經濟的數字是半導體產業，所以其他行業的人感受不到的是正常的。」

