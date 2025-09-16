綠營議員批質詢大里掩埋38萬噸垃圾被指口水政客 民政局：已要求公所撤文

台中市議員林德宇批市長盧秀燕上任7年，文山焚化爐一事無成。（林德宇提供）

2025/09/16 17:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大里垃圾掩埋場、文山焚化爐今天在市議會持續引發討論。民進黨市議員林德宇痛批，沙鹿區公所臉書專頁竟發文寫出「垃圾山不該淪為政客的口水，在地議員不應該當口水政客」。他痛批沙鹿區公所立場是什麼？大里的議員質詢垃圾38萬噸放在大里，被說是口水、是政客？還是在批在地議員？

民政局長吳世瑋說明，公所臉書內文只是解釋掩埋場的由來，內容是持平的，但標題不知是誰下的，非常不應該，已要求下架。

林德宇痛批，盧秀燕把揭發大里垃圾掩埋場囤放真相的議員，打為製造恐慌，議員質疑「盧秀燕市長執政7年，文山焚化爐新建一事無成，大里掩埋場囤38餘萬噸垃圾」，這麼說有錯嗎？這有製造恐慌嗎？環保局長陳宏益表示，不是一事無成，有爭取到最好的招標條件。

市議員何文海痛批，前台中市長林柏榕第二座焚化爐不會蓋在南屯，但現今又設在南屯，根本就是跳票，盧秀燕現今要將文山焚化盧以BOT形式營運，卻空轉7年，證照變來變去，一下子要新建一座要留舊的、現在又要全拆，一直改變，預算愈來愈高，現在達80多億元，市民買單，4年後才能完工，等於是把垃圾留下屆處理。他並質疑，文山的第二座焚化爐，到底要不要做環評，要丟給BOT廠商做環差嗎。

環保局長陳宏益表示，因為目前正在遴選廠商，要看未來確定後廠商會如何改善，一切依環評法規定來辦理。

台中市議員何文海批文山焚化爐連環差都沒做。（記者蘇金鳳攝）

