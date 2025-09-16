為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    傻眼!住飯店忘「1步驟」 YT事後驚見一串陌生搜尋紀錄

    網友開啟YouTube，發現一連串陌生的搜尋紀錄，研判可能是先前入住飯店時，忘記從電視登出帳號所致。示意圖，非當事照。（資料照）

    網友開啟YouTube，發現一連串陌生的搜尋紀錄，研判可能是先前入住飯店時，忘記從電視登出帳號所致。示意圖，非當事照。（資料照）

    2025/09/16 20:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在外用串流平台，別忘記登出帳號！網友發文分享，與男友共用YouTube帳號，某次開啟帳號時，竟發現一連串陌生的搜尋紀錄。追查才發現，可能是先前入住飯店時，忘記從電視登出帳號所致。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友昨日在Dcard發文說，她與男友共用同一個YouTube帳號，並在同一個Gmail底下各自開設子帳號，以免影響彼此的觀看紀錄與訂閱內容。平時使用頻率較低的她，日前打開自己的YouTube搜尋影片時，卻驚覺搜尋紀錄中，出現「布袋戲、哺乳教學、歌仔戲」等關鍵字，其中甚至還有讓她感到不適的敏感內容，讓她當下懷疑是男友觀看所致。

    然而，了解後發現，男友的帳號中，也混入了一些不尋常的觀看紀錄。兩人回想後推測，應該是約兩個月前外出旅行入住飯店時，曾在電視上登入YouTube Premium帳號觀看影片，卻在退房時忘記登出，導致帳號遭他人使用。

    原PO透過自身經驗提醒，雖然現在不少飯店的電視，會在退房後自動重置或登出串流平台帳號，但仍有部分系統未設置自動清除功能。她透露，發現異常後已第一時間手動登出所有裝置，並更改Google密碼，強調「當然知道要登出，只是那次真的忘了」，並感嘆「我以後會記得登出帳號的」。

    貼文曝光後，許多網友認為，後來的使用者並非刻意偷看，「後面的人沒有要偷用，不用毛骨悚然，他就是打開，直接使用而已，自己要有意識登出好嗎」、「入住的人會以為是飯店提供的」、「我之前去飯店，看到可以直接看就沒登入自己帳號了，該不會也是登到別人的」。

    另外，不少人分享自身相關經驗，「之前出差的飯店，一打開電視的YT看到一整排的帳號都嚇傻了，然後我就一個一個幫他們登出，守護了無數人的隱私」、「我去越南玩，有個年輕人也忘記登出，我幫他訂閱了一堆佛經頻道，各種語言都訂閱，整個晚上就掛著洗演算法」、「我住宿遇到沒登出的YT或Netflix帳號，都會懷抱感恩的心在使用」。

