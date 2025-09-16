用AI札根偏鄉國中 鴻海教育基金會5年改變千名學子未來

鴻海教育基金會推動AI札根偏鄉國中計畫。圖為今年WRO全國總決賽，鴻海教育基金會補助4校社團共12支隊伍晉級。（鴻海教育基金會提供）

2025/09/16

〔記者林曉雲／台北報導〕鴻海教育基金會自2021年起推動「偏鄉國中AI 扎根計畫」，在偏鄉國中推動AI研習營，輔導支持有意願的學校成立機器人社團，提供設備、培訓師資、派遣指導老師，並補助參賽費用及協助賽前衝刺，已帶領約千名學生探索AI與機器人，用愛與科技，拓展偏鄉學子對升學與職涯的想像。

基金會執行長汪用和說明，偏鄉AI研習營到目前累積走訪40個學校，學生數815人參與課程，並陸續成立14個學校社團，扎根學習培訓比賽，迄今累計社團參與432人次，基金會將持續幫助偏鄉孩子開啟科技新視野。

南投北梅國中畢業的林姿妤在3年前還完全不懂程式，現在已能獨立設計機器人，並憑著社團比賽成果，成功錄取台中高工控制科；高雄杉林國中學生張哲綸原本對未來沒有明確想法，打算跟著同學去念餐飲或設計科，在參加偏鄉AI研習課程與學校社團後，一路比賽比出興趣且展現天賦，後來成功就讀高雄市立中正高工資訊科。

汪用和說，這些例證說明了基金會的「偏鄉國中AI扎根計畫」，確實為偏鄉孩子開啟了一扇窗，讓他們看到不同的風景，打開了一道門，領他們踏進以前未曾想像過的世界。

計畫也點燃偏鄉孩子的學習熱情，南投北梅國中校長朱珮芬表示，有些學生不想唸書，但在加入機器人社團後，與同學討論如何解決問題，懂得學習是有用的後，進一步啟發對數學、英文、理化等其他學科的學習興趣，並開始有了責任感，想要規劃自己的未來人生。

此外，有些畢業生在週末假日會熱心回校協助學弟妹準備比賽，傳承自己的經驗與技術，南投仁愛、北梅及鳳鳴國中舉辦三校合訓模擬比賽，學長們分享技巧和信念，只要努力，偏鄉孩子也能站上舞台閃閃發光。

汪用和表示，南投的北梅、台中市的大安等偏鄉國中，開始有學生與家長被機器人社團吸引而願意跨學區前來就讀，這些學校不僅有機器人社團，還有熱血專業老師，以及來自鴻海的資源與支持。

