    首頁　>　生活

    聯邦銀行攜手聯邦文教基金會 支持喜憨兒劇樂團公演、送愛到部落

    聯邦銀行攜手聯邦文教基金會，支持喜憨兒劇樂團公演及送愛到部落。（記者洪定宏攝）

    2025/09/16 17:31

    〔記者洪定宏／高雄報導〕聯邦銀行攜手聯邦文教基金會從2014年開始，長期支持喜憨兒基金會推動藝術療育，今年持續認捐逾千張喜憨兒劇樂團公演門票及1850份庇護工場餐盒，邀請銀行貴賓客戶欣賞10月18日在高雄、10月23日在台北的演出。聯邦銀行更加碼響應喜憨兒「送愛到部落」計畫，支持200名偏鄉學童1個學期近千份愛心餐盒。

    聯邦文教基金會執行長陳奇宏表示，聯邦銀行對喜憨兒劇樂團公演的支持，從2014年至今，已不僅止於單純的經費贊助，而是一場以藝術點亮生命的長期承諾。今年正值喜憨兒基金會成立30週年，「聯邦銀行很榮幸能與這份守護愛與成長的力量攜手同行。」

    陳奇宏強調，今年喜憨兒劇樂團的公演，聯邦銀行攜手聯邦文教基金會不僅認捐逾千張門票和1850份庇護工場餐盒，更邀請銀行貴賓客戶共襄盛舉，以實際行動為憨兒注入溫暖與力量。

    此外，聯邦銀行將加碼響應喜憨兒「送愛到部落」計畫，支持200名偏鄉學童1個學期近千份愛心餐盒，並規劃將金融教育知識隨同愛心餐盒一起前進偏鄉校園，透過「以生命影響生命」的理念，期盼協助更多家庭。

    喜憨兒基金會表示，今年喜憨兒劇樂團的劇碼為「微笑螳螳」，公演日期10月18日下午2點半及晚上7點半在高雄文化中心至善廳，10月23日晚上7點在臺北親子劇場。全票售價200元，身障與陪同者享半價優惠。

