周興哲代言守護陽光燒傷顏損兒 粉絲演唱會捐款可獲限量貼紙

陽光基金會邀請創作才子周興哲代言公益廣告，盼大眾同理支持陽光孩子及其家庭重建。（陽光基金會提供）

2025/09/16 17:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽光基金會每年陪伴約400個燒傷顏損兒家庭走過艱辛復健的歷程，為了幫助陽光孩子及家庭自信成長、重展笑顏，今（16日）邀請新世代創作才子周興哲代言出席，盼大眾同理支持陽光孩子及其家庭、營造更友善的成長環境，響應捐款幫助燒傷顏損孩子獲得完善身心重建服務，更邀請粉絲在26日的台北小巨蛋演唱會捐款，即可獲限量貼紙。

陽光表示，周興哲聽到受邀陽光公益廣告代言人，立即答應，並在拍攝現場透過練唱、親自耐心地指導陽光孩子們，過程中更貼心準備小點心與孩子們同樂，今日也準備充滿祝福的禮物送給陽光孩子們。

面對陽光孩子們，周興哲說，「阿希和幂幂不僅經歷了身體的痛、復健的苦，還要面對外界的眼光，但他們沒有退縮，反而用笑容和堅強告訴我們什麼是真正的勇敢。」呼籲社會大眾一同加入支持行列，成為他們的力量，給予他們理解與友善，讓他們建立自信勇敢飛翔。更預計將在26到28日的《Odyssey旅程巡迴演唱會》台北小巨蛋外周邊商品攤位旁擺放捐款箱，邀請粉絲捐款，捐款就送演唱會限量特製貼紙。

陽光基金會劉陽明董事長表示：「燒傷及顏損兒的成長歷程充滿挑戰，不僅須經歷長期的手術、也會因外觀遭受異樣眼光，影響其自信心，陽光不只陪伴孩子度過復健和治療過程，也同時陪伴給予家長支持和所需資源，希望社會大眾一起成為這些家庭的後盾，幫助燒傷顏損的孩子們重建自信、獲得勇敢前行的力量。」

愛心大使周興哲特別準備禮物送給陽光孩子。（陽光基金會提供）

愛心大使周興哲（中）代言陽光基金會守護孩子，邀請大眾支持小陽光服務。（陽光基金會提供）

