南服與海研院合辦「與海共舞」講座滿場 許乃文：海洋是全民資產

行政院南部聯合服務中心今與國家海洋研究院合作舉辦「親近愛海・與海共舞」講座。（南服提供）

2025/09/16 17:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心今與國家海洋研究院合作舉辦「親近愛海・與海共舞」講座，結合澎湖海洋文化與海漂藝術手作，從文化傳承、環境生態到創意實作，吸引逾百位民眾參加、反應熱烈。

南服中心執行長許乃文表示，澎湖的丁香魚不僅是漁民辛勤成果，更承載在地海洋文化與歷史；他指出台灣四面環海，海洋是全民共同資產，呼籲各界一起重視海洋環保，共同達成2050淨零碳排目標。

海研院主秘劉敬宗說，台灣世代都與海洋緊密相連，而人類每天呼吸所需的氧氣，有50至80%來自海洋，因此珍惜與愛護海洋格外重要。

今講座由澎湖科大講師林妤蓁分享澎湖赤崁獨特漁業文化，介紹全臺唯一的丁香魚捕撈漁場澎湖白沙鄉，早年先民以附近地形地貌與建築作參照，精準掌握漁場位置，如今雖有GPS定位輔助，卻因環境惡化和人力不足導致漁獲量銳減，突顯海洋資源保育的迫切性。

海研院副研究員張桂肇帶領學員深入認識澎湖海岸聚落，從地方記憶與歷史出發，分享年輕世代為保存澎湖文化與產業所做的努力，期盼為海洋永續開創新契機。

講座後半段著重海洋環保議題，實踐大學助理教授黃喜玫帶領民眾彩繪回收浮標，參與者將回收浮標再製成鑰匙圈或磁鐵，體驗到廢棄物再生的樂趣，也落實「你家的垃圾到我家變黃金」的理念。

南服強調，海洋並不是無止盡的資源，唯有全民共同守護，才能確保藍色國土永續。

林妤蓁指出，如今雖有GPS定位輔助捕撈澎湖丁香魚，卻因環境惡化和人力不足導致漁獲量銳減。（南服提供）

民眾攜家帶眷參與海廢手作課程，共同體驗資源再生的樂趣。（南服提供）

