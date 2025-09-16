有內定？攝影比賽承辦人員獲獎惹議 彰化縣和美公所說話了

彰化縣和美道東書院是國定古蹟。（取自和美道東書院臉書）

2025/09/16 17:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮公所日前在道東書院舉辦手機攝影比賽，因為得獎者當中有活動工作人員，以及承辦社團的會員，引發民眾質疑「有內定」。鎮公所表示，將虛心檢討並改進。

民眾在網路社群發文指出，比賽共有10位得獎者，但好幾個都是承辦活動社團的會員，還有活動工作人員也得獎了，讓其它參賽人質疑比賽的公平性，如果比賽沒有禁止工作人員參加的話，還不如不要參加，以免浪費時間。

和美鎮公所表示，這次手機攝影比賽共取10名，最高獎金為6000元，佳作也有1000元，評審都是聘請專家擔任，每人參賽作品2件，共有100多件作品進入評選，評選原則就是不能修圖或是P圖，所有參賽作品都經過激烈討論，才敲定最後10件得獎作品。

鎮公所強調，這次得獎者當中，也有小朋友學生，所以，完全沒有得獎名單內定一事，至於民眾反映有工作人員、承辦社團會員得獎部分，因為原本並未規定工作人員或是承辦社團會員不能參賽，一切也是符合規定。但針對民眾所反映的意見，也將納入了解與檢討，並將進行改善。

